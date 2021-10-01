Ильсур Метшин встретился с активистами Общественной организации ветеранов Казани

Накануне Международного дня пожилых людей мэр Казани Ильсур Метшин встретился с активистами Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Казани. На встрече в Казанской Ратуше обсуждали создание сайта, открытие музейного комплекса патриотического воспитания и обучение компьютерной грамотности и т.д. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ильсур Метшин отметил, что в Казани проживают более 300 тыс. пенсионеров. По его словам, не многие города могут похвастаться «золотым фондом», а именно волонтерами серебряного возраста, которые активно помогают в проведении крупных международных мероприятий.

Тему патриотического воспитания поднял председатель Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) Вахитовского района Генрих Бердников, который отметил, что Казани необходим музейный комплекс, который показывал бы жизнь города в годы войны и после нее.

Глава города сообщил, что в Казани уже ведется строительство подобного музейного комплекса, который расположится в бывшем здании Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ на территории Казанского Кремля. Также, по его словам, в Казани планируется установить памятник летчику-истребителю Михаилу Девятаеву.

Ильсур Метшин сообщил, что исполком Казани поможет ветеранам в создании собственного сайта ветеранской организации, а также разработает адресную вкладку для пенсионеров на портале мэрии. Кроме того, планируется как можно больше пожилых охватить курсами компьютерной грамотности.

На встрече прозвучало предложение открыть в Казани Дворец ветеранов, где пенсионеры могли бы встречаться и заниматься творчеством. Ильсур Метшин отметил, что на базе всех реконструированных дворцов культуры и в городских библиотеках уже реализуется проект «Жизнелюб», в рамках которого пенсионеры могут бесплатно посещать кружки по интересам в каждом районе города. Также сейчас капитально ремонтируются библиотеки, где тоже планируются проводить занятия для пожилых людей.

Гузель Стрекалова попросила главу города рассмотреть возможность выделить отдельное здание, где базировалась бы Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Казани, которая в данный момент располагается в здании ДОСААФ РТ по ул.Патриса Лулумбы, 4.

Ильсур Метшин поручил рассмотреть вариант размещения Советов ветеранов Казани в одном из помещений по ул.Сеченова, 5, где сейчас ведется капитальный ремонт.

Заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова рассказала о том, что в Казани проводится немало спортивных мероприятий для пожилых людей. Например, спартакиада «Третий возраст», чемпионат Казани по легкой атлетике среди ветеранов, «Кросс нации», «Лыжня России». Также готовятся мероприятия по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди граждан старшего возраста. В рамках подготовки к ГТО пенсионерам с 1 октября до начала лета на безвозмездной основе будет предоставляться время в плавательных бассейнах и на легкоатлетических дорожках. Занятия будут проводиться один раз в неделю не менее одного часа.