Ильсур Метшин вручил специальный «подарок от мэра» победителю «Новой волны» Alex Lim

На финале «Новой волны-2025» в Казани мэр города Ильсур Метшин лично вручил подарок победителю конкурса, певцу Alex Lim из Казахстана.

Мэр Казани Ильсур Метшин прибыл на церемонию награждения, чтобы поздравить обладателя гран-при.

«Я специально ради тебя пришел сегодня», – сказал Метшин, вручая артисту памятный подарок.

Напомним, что первое место на конкурсе завоевал Alex Lim из Казахстана. Второе место занял российский фолк-коллектив «Оберег», а третье место разделили российский исполнитель Jummy и казахстанский певец Yernazar. Приз зрительских симпатий достался Теймуру Ганифаеву из Азербайджана.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»