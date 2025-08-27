Ильсур Метшин вручил специальный «подарок от мэра» победителю «Новой волны» Alex Lim
На финале «Новой волны-2025» в Казани мэр города Ильсур Метшин лично вручил подарок победителю конкурса, певцу Alex Lim из Казахстана.
Мэр Казани Ильсур Метшин прибыл на церемонию награждения, чтобы поздравить обладателя гран-при.
«Я специально ради тебя пришел сегодня», – сказал Метшин, вручая артисту памятный подарок.
Напомним, что первое место на конкурсе завоевал Alex Lim из Казахстана. Второе место занял российский фолк-коллектив «Оберег», а третье место разделили российский исполнитель Jummy и казахстанский певец Yernazar. Приз зрительских симпатий достался Теймуру Ганифаеву из Азербайджана.
Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»