news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 августа 2025 09:27

Ильсур Метшин вручил специальный «подарок от мэра» победителю «Новой волны» Alex Lim

Читайте нас в
Телеграм

На финале «Новой волны-2025» в Казани мэр города Ильсур Метшин лично вручил подарок победителю конкурса, певцу Alex Lim из Казахстана.

Мэр Казани Ильсур Метшин прибыл на церемонию награждения, чтобы поздравить обладателя гран-при.

«Я специально ради тебя пришел сегодня», – сказал Метшин, вручая артисту памятный подарок.

Напомним, что первое место на конкурсе завоевал Alex Lim из Казахстана. Второе место занял российский фолк-коллектив «Оберег», а третье место разделили российский исполнитель Jummy и казахстанский певец Yernazar. Приз зрительских симпатий достался Теймуру Ганифаеву из Азербайджана.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

#новая волна
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025