Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО по итогам июня 2025 года

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев

Мэр Казани, председатель городской думы Ильсур Метшин занял первую строчку медиарейтинга глав столиц субъектов Приволжского федерального округа по итогам июня 2025 года. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия» на основе анализа упоминаний в российских СМИ.

Ильсур Метшин возглавил список с показателем МедиаИндекса 19 621,2. Второе место занял врио главы Самары Иван Носков (13 952,3), третье — мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (12 719,0).

В июне ключевыми инфоповодами с участием мэра Казани стали подписание программы развития межмуниципального сотрудничества с Минском в рамках форума «Минск и Казань: побратимство — новый драйвер развития», презентация предвыборной программы «Большая Казань», участие в открытии выставки «СИБУР. Дом полимеров» в Казанском Кремле, а также выступление на сессии городской думы по вопросам устойчивого развития столицы Татарстана.

Исследование медиарейтинга проведено на основе базы «Медиалогии», включающей более 105 тысяч российских источников — телеканалов, радио, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ. Данные рассчитаны по состоянию на 3 июля 2025 года.