Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО по итогам февраля 2026 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Приволжского федерального округа по итогам февраля 2026 года. По данным «Медиалогии», медиаиндекс главы города составил 23 599 пунктов.

Эксперты связывают высокую медиаактивность градоначальника с рядом значимых городских событий. В частности, в феврале Ильсур Метшин выступил на отчетной сессии Казанской городской думы, где подвел итоги социально-экономического развития столицы Татарстана за 2025 год.

Также внимание журналистов привлекла презентация наземных беспилотников для уборки снега. Комментируя внедрение новой техники, глава города отметил, что такие устройства способны ускорить и повысить качество очистки дворов и улиц в зимний период.

Кроме того, градоначальник поручил комитету по транспорту разработать четкие правила передвижения для курьеров на электровелосипедах и самокатах. Еще одной важной темой месяца стало объявление о старте благоустройства третьей очереди набережной озера Нижний Кабан, которая является одним из ключевых общественных пространств Казани.

В тройку наиболее медийных руководителей столиц ПФО также вошли мэр Уфы Ратмир Мавлиев с индексом 13 071 и глава Ульяновска Александр Болдакин, набравший 11 082 пункта.