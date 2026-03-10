news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 марта 2026 17:01

Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО по итогам февраля 2026 года

Читайте нас в
Телеграм
Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО по итогам февраля 2026 года
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Приволжского федерального округа по итогам февраля 2026 года. По данным «Медиалогии», медиаиндекс главы города составил 23 599 пунктов.

Эксперты связывают высокую медиаактивность градоначальника с рядом значимых городских событий. В частности, в феврале Ильсур Метшин выступил на отчетной сессии Казанской городской думы, где подвел итоги социально-экономического развития столицы Татарстана за 2025 год.

Также внимание журналистов привлекла презентация наземных беспилотников для уборки снега. Комментируя внедрение новой техники, глава города отметил, что такие устройства способны ускорить и повысить качество очистки дворов и улиц в зимний период.

Кроме того, градоначальник поручил комитету по транспорту разработать четкие правила передвижения для курьеров на электровелосипедах и самокатах. Еще одной важной темой месяца стало объявление о старте благоустройства третьей очереди набережной озера Нижний Кабан, которая является одним из ключевых общественных пространств Казани.

В тройку наиболее медийных руководителей столиц ПФО также вошли мэр Уфы Ратмир Мавлиев с индексом 13 071 и глава Ульяновска Александр Болдакин, набравший 11 082 пункта.

#Ильсур Метшин #медиалогия #рейтинг #мэр казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

9 марта 2026
В Тукаевском районе волонтерам вручили благодарности от бойцов СВО

В Тукаевском районе волонтерам вручили благодарности от бойцов СВО

10 марта 2026
Новости партнеров