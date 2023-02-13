Ильсур Метшин: «Вопрос капремонта инфраструктуры электротранспорта назрел»

В столице Татарстана назрел вопрос капитального ремонта изношенной инфраструктуры общественного электротранспорта. Потребности в ремонтных работах велики, но абсолютно объективны. Такое мнение на деловом понедельнике высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города отметил значительное внимание казанского «Метроэлектротранса» к вопросам социального обеспечения сотрудников и улучшения условий их труда.

«Всё это — отношение к людям. Это очень важно, вне зависимости от размера предприятия. Из отношения к персоналу складывается и культура обслуживания, и безопасность перевозки пассажиров», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что продолжение успешных работ по модернизации, ремонту и расширению сети электротранспорта столицы невозможно без разноплановой поддержки со стороны республики. Эти вопросы регулярно обсуждаются с руководством Татарстана и всегда находят отклик.

«Потребности в ремонте велики, но они абсолютно объективны. Трамвайные пути 1966 года, 1974 года — потому и сходы [вагонов]. Это всё равно, что на „Мерседесе“ S-класса ездить по бездорожью. Мы не можем не обновлять электротранспорт, но вопрос капремонта контактной сети, трамвайных путей, другой инфраструктуры назрел. Будем добиваться выделения необходимых средств», — резюмировал Ильсур Метшин.