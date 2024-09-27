Айдар Метшин: Важный тезис послания Раиса РТ – запуск программы модернизации ЖКХ

Послание Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету в условиях текущей внешнеполитической ситуации отражает стратегические приоритеты региона в контексте глобальных вызовов и изменений, поделился депутат Госдумы Айдар Метшин.

Он отметил, что в условиях сложной внешнеполитической ситуации, схожей с ситуацией Карибского кризиса 1962 года, мы нацелены на мир! И готовим условия мирной жизни после победы в СВО для ее участников.

«Для меня одним из особо важных тезисов, обозначенных в Послании Раисом республики Государственному Совету, является запуск новой республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

В комфортной среде для жизни, являющейся одной из основных целей Федерального национального проекта, существенное значение имеет качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг, поскольку, как отметил в Послании Раис Татарстана: это затрагивает каждого жителя республики.

И одной из болевых точек, одной из самых чувствительных тем на сегодня для наших людей является состояние объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в течение предстоящих 10 лет планируется привлечь в сферу ЖКХ в России не менее 4,5 трлн рублей.

В дополнение к ней Раисом республики, который является руководителем рабочей группы Государственного Совета РФ по строительству, ЖКХ, городской среде, принято решение - с 2025 года начать реализацию новой республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Это позволит, я в этом твердо уверен, системно и последовательно, а самое главное результативно решить такую масштабную проблему и улучшить качество жизни наших людей», – отметил Метшин.