Ильсур Метшин: «Важно не только обучать наших детей, но и учиться самим»

В условиях современной цифровой экономики большие объемы информации определяют новые задачи педагогического корпуса. Чтобы давать подрастающему поколению актуальные знания, учителям нужно работать на опережение и регулярно обновлять собственные навыки. Своим пониманием ситуации в образовании на сессии Казгордумы поделился мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города подчеркнул, что перед педагогами стоят новые задачи и вызовы. Сейчас, по его мнению, требуется не просто идти в ногу со временем, но и опережать его. Метшин привел в пример статистику: если в 1800 году объем информации удваивался каждые 50 лет, то с 2010 года объем цифровой информации в мире удваивается каждые 11 часов.

«Это напрямую отражается на образовательной отрасли. Сейчас ежегодно обновляется 5% теоретических и 20% профессиональных знаний, которыми должны владеть педагоги и руководители», — обратился к участникам сессии Ильсур Метшин.

Чиновник также напомнил критерий устаревания знаний специалистов — так называемый «период полураспада компетентности». По его оценке, в течение последних лет этот период стремительно сокращается и составляет от двух до четырех лет.

«Поэтому такие задачи стоят перед нашим учительским корпусом, педагогами. Необходимо не просто реагировать на изменения, но и уметь работать на опережение. Очень важно не только обучать наших детей, но и учиться самим», — резюмировал мэр Казани.