Ильсур Метшин в прямом эфире ответит на вопросы о развитии Казани в 2022 году

Завтра, 18 мая, мэр Казани Ильсур Метшин примет участие в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн и ответит на вопросы о развитии города в 2022 году и главных инфраструктурных проектах столицы Татарстана.

Начало эфира запланировано на 15.00. Он пройдет в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.

Все пользователи смогут задать интересующие вопросы. Ответы на самые актуальные мэр озвучит непосредственно в прямом эфире, на остальные ответы будут даны после завершения программы.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах Республики Татарстан с апреля 2020 года.