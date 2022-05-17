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Ру Тат
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Общество
17 мая 2022  17:01

Ильсур Метшин в прямом эфире ответит на вопросы о развитии Казани в 2022 году

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Завтра, 18 мая, мэр Казани Ильсур Метшин примет участие в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн и ответит на вопросы о развитии города в 2022 году и главных инфраструктурных проектах столицы Татарстана.

Начало эфира запланировано на 15.00. Он пройдет в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.

Все пользователи смогут задать интересующие вопросы. Ответы на самые актуальные мэр озвучит непосредственно в прямом эфире, на остальные ответы будут даны после завершения программы. 

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах Республики Татарстан с апреля 2020 года.

#прямой эфир #Ильсур Метшин
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