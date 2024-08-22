Ильсур Метшин: В отличие от Шаймиева мне есть, за что краснеть. В Казани нет паблик-арта

Ильсияр Тухватуллина озвучила основные темы, которые беспокоят архитектурное сообщество

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Арт-кластеры отлично качают экономику»

Главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина озвучила основные темы, которые беспокоят архитектурное сообщество. Это в том числе застройка промышленных территорий и сохранение их идентичности.

«Не выбрасывайте то, что вы найдете на бывших промышленных территориях. Еще раз подчеркиваю, мы не за то, чтобы производства уходили из города. Мы говорим о площадках, которые уже не работают. И там, в цехах, есть невероятно красивое оборудование, уже вышедшее из строя, которое можно легко внедрить в городскую среду. И это будет памятное место, это будет очень интересно», — обратилась она к застройщикам.

Еще один вопрос касается сортировки и переработки мусора. В пример Тухватуллина привела компании, которые создают из переработанных отходов различные вещи, например, скамейки, покрытия для площадок и многое другое. Также главный архитектор Казани призвала уделять особое внимание фотографиям, создавать выставки и арт-объекты.

«Мы в том числе призываем активнее работать с фотографией, проводить выставки, конкурсы. Почему это очень важно? Не все могут себе позволить фундаментальное образование. Не у всех есть возможности. Но даже ребенок может взять фотоаппарат и сделать классное фото», — подчеркнула она.

Не менее важно застройщикам внедрять арт-кластеры. По мнению Ильсияр Тухватуллиной, такие креативные площадки «отлично качают экономику». В пример она привела подобные объекты в Европе и призвала обратить на них особое внимание, чтобы по аналогии внедрить их и в Казани.

«Если застройщики думают, что это такая история, что „опять нас будут сейчас заставлять тратить деньги“, то нет. Все площадки, где работают художники, архитекторы, скульпторы, они экономику разгоняют, качают город, туристов, специалистов и других», — заключила докладчица.

Тотан Кузембаев (слева) отметил, что нужно не только приглашать художников, скульпторов, архитекторов из других городов и стран, но и выращивать местных Фото: metshin.ru

«Не хочется ехать в новые города, скучно»

Один из ключевых факторов развития искусства в городе – это грамотные специалисты. Архитектор Тотан Кузембаев из Казахстана отметил, что нужно не только приглашать художников, скульпторов, архитекторов из других городов и стран, но и выращивать местных, давать им свободу для творчества.

«Многие современные города очень похожи друг на друга, потому что бизнес побеждает. И скучно, не хочется ехать в новые города, потому что ты увидишь то, что уже видел. Почему-то наши архитекторы любят повторять западные образцы. Ребята, с Запада никто не приедет смотреть на чужую копию!» — заявил архитектор.

Если же говорить о приглашенных кадрах, то это должны быть известные в мире имена. Для людей важно, кто именно построил объект: «Они спрашивают: “Был у вас тут Фрэнк Гэри?”. Да хоть сарай он построил бы, со всего мира приезжали бы смотреть».

Юлия Бычкова считает, что выросший за год объем инвестиций девелоперов в паблик-арт – это естественный спрос на красоту в общественных пространствах Фото: metshin.ru

«Мы заботимся не только о подъездах, но и об инсталляциях в пространстве»

Отметили в рамках дискуссии также и возросший интерес к паблик-арту – искусству в городской среде, ориентированному на неподготовленного зрителя и подразумевающему коммуникацию с городским пространством.

Управляющий партнер арт-парка и бюро «Никола-Ленивец», продюсер, эксперт по развитию городских и природных территорий Юлия Бычкова считает, что выросший за год объем инвестиций девелоперов в паблик-арт – это естественный спрос на красоту в общественных пространствах, который просыпается на всех уровнях нашего общества.

«Соответственно, это не может не радовать, это говорит о том, что мы, в общем-то, стали жить лучше. Мы заботимся не только о качестве наших подъездов, улиц, но и о том, чтобы что-то было еще инсталлировано в пространстве, что действительно отличает город от города, район от района, регион от региона и так далее», – отметила докладчица.

Однако при этом важно понимать, нужен ли паблик-арт конкретной территории. Прежде чем внедрять его в общественное пространство, экспертам необходимо провести тщательное исследование и понять запросы горожан, дефициты объектов. В пример она привела территорию Казанского кремля, отметив, что здесь с внедрением паблик-арта нужно быть очень осторожным, ведь территория уже и так насыщена различными «фишками».

«Очень важно понимать, какие смыслы несет это место, какие есть стейкхолдеры территории, какие силы, какие есть настроения, и соответственно выявлять культурный код, определять типологию паблик-арта», – заключила она.

Улицы Казани в будущем планируют насытить паблик-артом, заявил Ильсур Метшин Фото: metshin.ru

«Вытаскиваю очередной шедевр из интернета и думаю, когда мы это сделаем?»

Улицы Казани в будущем планируют насытить паблик-артом, заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, подводя итоги встречи. Ранее этим не занимались, потому что у местных специалистов, в том числе и у самого мэра, не было насмотренности, однако сейчас ситуация изменилась, и градоначальник пообещал создать все условия для развития творчества в городской среде.

Говоря об этом, Метшин вспомнил шутку первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, которого однажды спросили, почему Казанский Кремль белый, а не красный. Шаймиев ответил на это: «Нам не за что краснеть».

«В отличие от первого Президента мне есть, за что краснеть. В Казани нет паблик-арта <…> Сейчас я вытаскиваю очередной шедевр [из интернета] и думаю, когда мы это сделаем? Есть лучшие специалисты, есть исторический центр. Давайте начинать с Портовой, с Ривьеры, которую мы делаем. Хватит уже в Москве творить, давайте уже приезжать к нам, мы создадим все условия», — посетовал мэр.

Ильсур Метшин также рассказал и о том, как увидел первое для себя произведение паблик-арта — монументальную скульптуру «Сломанный стул» в Женеве. Градоначальник вырос в Нижнекамске, где основная застройка на тот момент включала в себя только 5 — 9-этажные здания. Из-за отсутствия насмотренности произведение произвело на градоначальника не самое лучшее впечатление: «Я думаю, ну вот что это? Вкусный шоколад, прекрасные гостиницы, фонтан красивый, но вот это? Как можно было это построить и поставить в центре города?» — поделился Ильсур Метшин.

«Мы хотим вырасти до уровня Cirque du Soleil в архитектуре»

Казань должна развить свою архитектуру до такого же высокого уровня, какого Сirque du Soleil достиг в цирковом искусстве, считает Ильсур Метшин. Объясняя этот тезис, градоначальник вспомнил о своей первой встрече с директором знаменитого цирка, когда Минтимер Шаймиев поручил ему вести диалог.

«Захожу в зал совещаний — сидит империалист. Есть же свободные люди, у которых нога на ногу, и эта нога — чуть выше моего стола. Говорит: „Хэллоу, мэр!“ <…> Удивляется, что счастья в моих глазах нет, радости нет. Начинает представляться, а это, оказывается, Cirque du Soleil. Откуда мне, нижнекамскому парню, знать, что такое Cirque du Soleil? Я в цирке был один раз», — поделился Метшин.

Позже во время рабочей поездки мэр столицы Татарстана посетил шоу цирка в Лиссабоне и был восхищен настолько, что захотел привезти его в Казань.

«Со мной в большом возрасте мало что случалось, что меня перепахало, как ребенка, заставило радоваться: трехчасовое шоу, потом еще два часа мы ходили по городку выстроенному. Выяснилось, что 35% – это выходцы из СССР, два артиста – выходцы из Татарстана», – рассказал он.

Директор цирка скептически отнесся к предложению Метшина устроить шоу в Казани, однако градоначальник пообещал, что оно будет иметь успех, в том числе и коммерческий. В 2010 году столица Татарстана стала третьим городом России после Москвы и Санкт-Петербурга, где прошли гастроли Cirque du Soleil. При этом по количеству проданных билетов Казань обогнала северную столицу страны. Казанцы купили около 113 тыс. билетов – в то время, как в Санкт-Петербурге их продали всего около 78 тыс.

«Мы хотим вырасти до Цирка дю Солей в архитектуре, потому что ничего лучше Цирка дю Солей в цирковом плане еще не случилось», – заключил Ильсур Метшин.