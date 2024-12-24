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Ильсур Метшин: В Казани в 2024 году сдали 1,4 млн квадратов жилья
В минувшем году в Казани сдали 1,3 млн кв. метров жилья, и на тот момент эта цифра казалась «потолком». Однако в 2024 году городу удалось улучшить показатели, заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с журналистами.
«В этом году заканчиваем год с цифрой, и вы это слышите впервые, Казань построила 1,4 млн кв. метров жилья. Это серьезная цифра — с хорошим качеством, с благоустройством. Наши строители перестали продавать просто квадратные метры, они создают образ жизни, стандарт. И, конечно, это является локомотивом», — подчеркнул Метшин.
Мэр также отметил, что каждый рубль в сопряженное городское хозяйство, в экономику города дает не менее трети прироста.
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