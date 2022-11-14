Метшин об уходе зарубежных компаний: «Нет худа без добра»

Перестройка экономики в условиях санкционного давления на страну и ухода зарубежных компаний – это возможность для роста отечественного бизнеса, которому предстоит занять ниши ушедших иностранцев. Такое мнение на деловом понедельнике выразил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, на сегодняшний день городская экономика в целом справляется с новыми вызовами. Многим казанским предприятиям в непростые времена помола выстоять своевременно проведенная модернизация.

«Уход иностранных компаний – это ниша, чтобы вырасти и занять их место в экономике города, республики, страны. Никто не говорит, что это будет просто. Но нет худа без добра – у нас большая наука, мы во многом определяем сегодняшний день, у нас есть огромный человеческий потенциал с его возможностями. Эта синергия послужит тому, чтобы мы выросли по всем направлениям», – считает Метшин.

При этом он согласился, что в этом году отмечается снижение потребительской активности и заявил, что это объяснимо – люди стараются экономить и придерживаются модели бережливого потребления. Ничего нового в этом нет, подчеркнул градоначальник и привел в пример кризисы 2014 и 2008 годов.

«Вместе с тем мы видим рост инвестиций. Значительная доля сконцентрирована в строительстве, это внушает оптимизм. Мы продолжаем созидать, продолжаем строить. Все планы по дорожному и жилищному строительству остаются в силе. Мы продолжаем улучшать наш город, делать его благоустроенным и комфортным», – заключил мэр Казани.