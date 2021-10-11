Ильсур Метшин: «Татарстан постигла общая беда и трагедия»

Деловой понедельник в мэрии Казани начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе под Мензелинском. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин отметил, что «общая беда и трагедия, которая постигла республику», отодвигает в сторону всю другую повестку.

«Вчера в Мензелинске разбился самолет местного аэроклуба, который перевозил парашютистов. Шестнадцать человек погибли. Шесть человек извлекли из-под обломков самолета. В Татарстане объявлен траур», — напомнил мэр Казани.

Глава города отметил, что по решению Президента РТ Рустама Минниханова создана комиссия, которую возглавил исполняющий обязанности главы МЧС РФ. «Комиссия работает над ликвидацией последствий, а также оказывает оперативную медицинскую и психологическую помощь семьям и родным. Трагедия унесла жизни молодых ребят. Все они хотели жить, вели активный образ жизни, занимались спортом», — сказал он.

Метшин также подчеркнул, что Мензелинский аэроклуб считался одним из лучших не только по республике, но и по всей стране. «Поэтому комиссия будет проводить расследование, устанавливать причину. Мы скорбим вместе со всей республикой», — добавил мэр.