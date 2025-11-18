Ильсур Метшин стал лидером рейтинга медиаэффективности руководителей в РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин стал лидером рейтинга медиаэффективности руководителей Республики Татарстан за II квартал 2025 года, опубликованным агентством «ПромРейтинг».

По данным аналитиков, медиарейтинг мэра Казани составил 5 726. Ожидается, что в дальнейшем он вырастет еще больше.

«Главным фактором успеха в этом квартале для градоначальника стала награда от Президента России, а привет от мамы главе государства прозвучал на всю страну… А кроме того, сказались довольно значимые международные и коммунальные достижения», – поясняется в отчете к рейтингу.

Помимо Метшина, в первой тройке медиаэффективности оказались руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев и руководитель исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова, занявшие второе и третье место соответственно.