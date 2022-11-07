Метшин рассказал, как воспитать из молодежи патриотов

Казанские власти уделяют особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Это направление приобретает особое значение в нынешних обстоятельствах, когда страна столкнулась с внешними вызовами. Такое мнение на деловом понедельнике высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Патриотическое воспитание – задача, требующая тонких решений. Невозможно стать патриотом под принуждением, это большая, кропотливая и важная работа. И насколько она важна, мы видим сегодня», – отметил Метшин.

По его словам, гражданское самосознание развивается постепенно и только в комплексе с окружающей обстановкой. В этой работе нет мелочей: чтобы любить Родину, нужно любить свой дом, свой двор и свой город, убежден мэр.

«Поэтому все, во имя чего мы трудимся – это и есть составляющая большой работы по улучшению нашей Родины. Снег вовремя убирать, делать капремонт жилого фонда и социальных объектов, строить новые дороги, создавать рабочие места – все это повод для гордости за свою страну. Так вырастают патриотами», – резюмировал казанский градоначальник.