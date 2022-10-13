Ильсур Метшин: «Сегодня мы доросли до того, чтобы вернуть Казани Волгу»

С мэром Казани Ильсуром Метшиным журнал «Казань» побеседовал в один из самых, по его мнению, волнительных моментов: только-только дан старт очередному грандиозному проекту в жизни города — реновации промзоны у Речного порта, а значит, впереди немало испытаний, тревог и побед.

Ильсур Метшин: «Старт грандиозных проектов делает меня счастливым. Быть в гуще таких событий — значит писать золотые страницы истории»

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Самое большое влияние на меня оказала семья»

— Ильсур Раисович, каждый номер журнала «Казань» посвящён той или иной теме, на этот раз мы говорим о корнях, истоках и генеалогии. Ваши корни — где они?

— Мои родители родом из Закамья. Мама — из деревни Шингальчи, достаточно большой и по нынешним временам, а раньше — и вовсе весьма зажиточной. До начала 80-х, несмотря на близость Нижнекамска, деревня была чисто татарской, русскую речь там было не услышать. Папа — из Тукаевского района, из деревни Эжмэкэй. Нет каких-то особенных кровей, мои предки — простые трудяги, выходцы из крестьян. Все — и дедушки, и бабушки, и их родители были очень трудолюбивыми. И нам с братьями с раннего детства прививали любовь к труду.

— Кто из Ваших родных оказал на Вас самое большое влияние?

— Мама с папой. Мамин отец, увы, погиб в первые месяцы вой­ны. Папин, пройдя весь фронт, вернулся с пятью ранениями и двумя контузиями и очень рано ушёл из жизни. Бабушку по линии отца я, к сожалению, тоже не застал. А вот мамина мама меня многому научила, и молитвы, которые я до сих пор произношу каждое утро и перед сном, — это её заветы. Конечно, самое большое влияние на меня оказала семья, мама с папой и два моих брата, а сейчас уже любимая супруга и дети воспитывают. (Улыбается)

— Вы родились и выросли в Нижнекамске, а учиться приехали в Казань. Помните момент, когда почувствовали себя настоящим казанцем?

— Горжусь, что окончил юридический факультет Казанского университета: наша школа в Советском Союзе была одной из лучших. Потом были учёба в аспирантуре, работа в Казани, назначение в Нижнекамск. Конечно, столицу Татарстана я полюбил задолго до отъезда в Закамье. В те годы ощущал два города (оба — родных и любимых!) единым мегаполисом Казань-Нижнекамск, соединённым двумя часами езды на машине. Работая в Нижнекамске, еженедельно по несколько раз бывал в Казани.

Не могу сказать, что в какой‑то конкретный день проснулся с чётким осознанием себя казанцем, зато точно знаю, когда появилась гордость за сделанное в городе. День открытия Универсиады, чистая Казань сияет, мы разом сняли леса со всех фасадов, открылись дороги, проспекты!.. Четыре утра, еду и не узнаю город, который ещё накануне был одной сплошной стройкой. Даже Минтимер Шарипович Шаймиев волновался: «Вы точно успеете?» Успели!

Запомнилось: после завершения Универсиады пришёл постричься, и девчонки-парикмахеры умоляют: «Верните нам праздник, придумайте ещё что-нибудь, мы такую сопричастность ощутили!»

И я, как мэр и житель Казани, это чувствовал. Все ждали праздника, все ждали гостей, начиная от таксиста в аэропорту и заканчивая представителями ГИБДД, которые патрулировали улицы.

Казанцы и жители Татарстана, вне зависимости от национальности, вообще очень гостеприимные, и в дни Универсиады это радушие чувствовалось особенно сильно. Возникшее в тот момент чувство гордости осталось со мной навсегда.

— Девушки попросили Вас придумать новый праздник, и Вы…

— …с командой продолжили движение напорного локомотива под названием «Спортивная столица». Начали изучать, каких ещё событий мирового масштаба до сегодняшнего дня не было в стране? Выяснилось: Чемпионат мира по вод­ным видам спорта не проводился ни в Советском Союзе, ни в России — хотя и Санкт‑Петербург, и Москва дважды заявлялись, но так и не получили права на его проведение. Вскоре мы полетели в Бразилию и это право выиграли! Дни проведения Чемпионата тоже стали настоящим Праздником. А вспомните атмосферу Чемпионата мира по футболу!..

«Казанцы и жители Татарстана, вне зависимости от национальности, вообще очень гостеприимные» Фото: пресс-служба мэрии Казани

— Да, это были грандиозные события! А какие изменения ждут город теперь, куда будет направлен фокус в ближайшие годы?

— Сегодня мы доросли до того, чтобы вернуть Казани Волгу. Проекты такого масштаба не реализуются «вдруг». Должна созреть ситуация, созреть сознание. Проект реновации территории у Речного порта, совсем недавно представленный и одобренный в рамках Восточного экономического форума, не знает аналогов в нашей стране. Да что там, таких проектов и в мире найдётся не больше десятка, включая Амстердам, Лондон, Барселону! Это — синергия, инвестиции, творческий полёт архитектурной мысли, это огромная энергия, которую мы ловим на гребне волны и обязательно реализуем.

Проект сложный, долгосрочный, сумма инвестиций в развитие этой территории составит порядка 500 млрд рублей. По сути, мы приступаем там к строительству завтрашнего дня Казани. Это сложнейшая градостроительная задача — превратить полумёртвую промзону в новую жемчужину Казани, вернуть в неё жизнь, людей. Вернуть казанцам Волгу, красивейшие места, от которых они десятилетия были отрезаны промзоной!

Старт грандиозных проектов делает меня счастливым. Быть в гуще таких событий — значит писать золотые страницы истории. «Big wave lifts all boats», то есть большая волна поднимает все лодки, это как раз тот случай.

«Увы, были градостроительные ошибки, которые не хотелось бы больше допускать»

— Какое место в Казани Вы любите больше всего? Почему?

— Свой дом. Там — любимая суп­руга, дети, внуки. Самое классное время суток — завтрак с семьёй.

— Какой завтрак для Вас самый вкусный?

— У меня достаточно небольшие вариации — это или творог, сыр и яйцо, или салат и каша, или яичница. Колбасу и сосис­ки ем редко. Хотя был момент, когда, впервые оказавшись в Москве восемнадцатилетним студентом и увидев там продуктовое изобилие (Казань тех лет жила по талонам), твёрдо решил: с первой зарплаты куплю и сардельки, и сервелат, и докторскую колбасу! Но с первой зарплаты я точно купил не сервелат и не сардельки, а сейчас и тем более предпочитаю здоровую домашнюю пищу.

Да, в нашем городе немало прекрасных мест, но всё-таки нет ничего лучше дома, куда я стремлюсь вернуться отовсюду, где бы ни находился.

— А в общественных пространствах где Вам хорошо?

— Мне нравятся территория университета, набережная Кабана, Кремлёвская набережная и, безусловно, всё, что связано со старой Казанью.

«Понимаю: чем больше делаешь, тем выше у людей ожидания — раз уж такое смогли сделать, давайте ещё!» Фото: пресс-служба мэрии Казани

— Старина… Сожалеете об утрате прежнего исторического центра?

— Увы, были градостроительные ошибки, которые не хотелось бы больше допускать, но ту Казань, о которой многие краеведы вспоминают с понятной слезинкой, я уже не застал.

— Найдётся ли в городе Вашей юности местечко, которое хотелось бы вернуть?

— Пожалуй, ресторан «Казань»! У него была эдакая «парижская» аура. Эту энергетику нужно было сохранить, но ничего: создадим новое! Вообще, даже в священных книгах сказано, что сожаление — не самое лучшее чувство, другое дело — больше не совершать этих ошибок.

В Нижнекамске есть двор, в котором я вырос. Периодически туда приезжаю и, хотя там и стоят всё те же дома, не нахожу ничего из моего детства: ни друзей, ни соседей, ни кожаного мяча, который мы гоняли мальчишками… Мы ведь тоскуем не по местам, а по времени, в которое уже не вернуться.

— Нет ни одного дня, который Вы бы хотели прожить заново?

— Если только одно из воскресений детства, в котором все мы дома: мама, папа, старшие братья.

— Чем Вы там занимаетесь?

— Убираюсь: дочерей в семье нет, поэтому уборка — за мной. Нужно пропылесосить, вымыть полы, протереть пыль. Уроки сделаны накануне, а значит, после уборки я имею полное право зимой играть до посинения в хоккей, а летом, весной и осенью — в футбол. Да, в такой день можно вернуться — и обнять молодых родителей!

Но проживать жизнь заново я бы не хотел: Бог меня берёг, и часто удавалось пройти буквально по острию лезвия. Случались тонкие моменты: Аллага шөкер, мне везло. Славлю судьбу, Всевышнего, родителей, семью за ту дорогу, которую прошёл на сегодняшний день, и тех учителей, которые на этой дороге встретились, научили и поддержали.

«Благодаря Президентской программе «Наш двор» в Казани будут отремонтированы 6923 двора»

— А просто взять и прогуляться по городу Вы можете?

— Да, и гуляю очень часто. Недавно была история: поздно закончил дела и решил проветриться. Прошёл по Кремлёвской, спустился через «Кольцо» к Камаловскому театру, прогулялся по набережной. В районе фитнес-центра, ближе к улице Хади Такташа, меня обогнала весёлая компания ребят. Вернулись, посмотрели внимательно: время час ночи, я один! С сомнением говорят: «Вы очень похожи…», отвечаю: «Наверное, просто похож!» Так они поняли, что это я. (Улыбается.)

— Вообще, люди к Вам обращаются с просьбами, пожеланиями?

— Конечно. На мероприятиях подходят, записки передают, если знают, что там будет мэр.

— А если встретили Вас случайно? Или теряются?

— Нет, не теряются. Часто слышишь: «Спасибо за город!», а потом идут пожелания, это лучший вариант диалога.

Но бывает и критика. Это естественно — пирог не всегда выходит удачным, но какой бы хозяйка ни была, ей всегда приятно услышать, что это вкусно. А уже потом, после слов благодарности, можно попросить в следующий раз приготовить не вишнёвый, а яблочный пирог.

Объём несделанного всегда больше, я отношусь к этому спокойно. Понимаю: чем больше делаешь, тем выше у людей ожидания — раз уж такое смогли сделать, давайте ещё! Часто слышу: да, мы видим изменения, но обратите внимание, пожалуйста, ещё и на это…

«Человеческие ценности были настоящими, они не были лживыми, не были притворными или второстепенными» Фото: пресс-служба мэрии Казани

— Какую это вызывает реакцию?

— Нормальную, я уже двадцать пять лет работаю мэром, и привык ко всему. В Казани живут миллион триста тысяч человек, только моя семья состоит из четырнадцати человек, попробуйте сделать так, чтобы всех всё устроило! Даже одну программу для вечернего просмотра ТВ и то выбрать не просто, в лучшем случае это будет консенсус! А когда возглавляешь целый город, понимаешь, что учесть миллион триста тысяч вкусов и желаний практически невозможно. Тем не менее, ты должен идти в ногу со временем и эти желания реализовывать, работать для большинства. Как мэр, я чувствую, что казанцы любят свою Казань, это самое главное, а критика — двигатель процесса, мы слушаем и слышим людей, потому что мы работаем для них, мы живём вместе.

— Найдётся ли в городе уголок, в котором Вы никогда не были? Где он расположен?

— Такого точно нет. Даже дворов (включая посёлки!) не осталось, где я бы не побывал, особенно с Президентской программой «Наш двор». Сейчас читатели скажут: мы-то думали, что живём в недостроенном дворе на неотремонтированной улице, он ещё не бывал у нас, а он, оказывается, видел и ничего не делает! (Улыбается.)

Приведу показательный пример: в ходе подготовки к Универсиаде едем с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым по улице Чистопольской, на реконструкцию которой был выделен определённый бюджет, включавший в себя работы по облагораживанию собственно улицы и ближайших прилегающих к ней десяти метров, ведущих во дворы. Говорю: «Рустам Нургалиевич, смотрите: вот они — десять метров, а дальше, до угла дома, такие ямы! Что подумают наши гости?» Президент спрашивает: «Сколько?» Называю сумму, необходимую для того, чтобы провести в каждый двор дорогу. Рустам Нургалиевич одобряет. Сделали всю улицу Чистопольскую, приезжаю на обход счастливый: до каждого двора — новая дорога! А меня встречают жители и говорят: «О, вот он, как раз Вас и хотели увидеть! До угла дошли, неужели трудно было сделать во дворе? Неужели Вы не видели?!»

Но я-то знаю, чего нам стоило до угла дойти, дороги проложить, все ямы ликвидировать! Но это разве объяснишь? Отвечаю: «Виноваты, дайте возможность исправиться». И это действительно так: в 2020 году стартовала Президентская программа «Наш двор», благодаря которой за пять лет будут отремонтированы 6923 двора.

«Объём несделанного всегда больше, я отношусь к этому спокойно» Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Мужчине важна самореализация»

— Казань сегодняшняя с каждым годом становится всё комфортнее и удобнее для жизни. А Вам самому какое преобразование кажется наиболее значимым?

— Одним из моих первых непростых проектов стала реформа системы школьного питания. В 2005 году только тридцать семь процентов детей были обеспечены горячим питанием! В тот год в одной из казанских школ меня потряс эпизод: из двадцати больших столов на шести был накрыт обед — сосиски, пюре, компот и булочка, а на остальных — только выпечка и напиток. Спрашиваю директора — в чём дело? Подумал было, что это полдник, а она отвечает: «Нет, это для детей, родители которых имеют возможность платить за школьный обед, а остальных государство может обеспечить только компотом и булочкой».

В Нижнекамске я этот вопрос решил, у нас был полный охват горячим питанием, и ситуация в Казани стала для меня шоком. Как объяснить ребёнку, что твой сосед будет есть сосиску и пюре, а твои родители не имеют возможности оплатить горячее питание, довольствуйся булочкой? И потом мы удивляемся, откуда у детей жестокость, откуда ненависть?

Спасибо Президенту, он поддержал нас, и мы эту проблему решили: сегодня у детей из социально незащищённых категорий появилась возможность питаться в школах бесплатно. Это масштабный проект, сегодня ему уже более пятнадцати лет, и сейчас вся страна приезжает в наш Департамент питания перенимать передовой опыт.

«Часто слышу: да, мы видим изменения, но обратите внимание, пожалуйста, ещё и на это…» Фото: пресс-служба мэрии Казани

— Было несколько попыток создать гимн Казани, но к единому мнению так и не пришли, гимна у города до сих пор нет. Почему?

— Этот вопрос нужно задать творческим людям. Да, и на татарском, и на русском есть красивые песни о Казани, но гимн — это нечто особенное. Я не сторонник того, чтобы сейчас объявлять конкурс, но если ко мне придёт молодой или маститый композитор и скажет: «Послушайте и дайте нам возможность реализовать», я, конечно же, поддержу. Не нужно ничего делать искусственно, но было бы здорово, если бы гимн всё‑таки появился. Так и напишите на страницах журнала!

Да, о журнале: я очень рад, что в наш век цифровизации в нашем городе есть такое замечательное издание. Это — большое достояние. Попечительский совет премии «Звёздный билет» (она вручается в рамках ежегодного «Аксёнов-феста». — Ред.) сам выбирает достойных, и я, как и все в зале, до последнего не знаю, кто станет лауреатом на этот раз. Горжусь и радуюсь вместе с вами, что в этом году «Звёздный билет» достался коллективу «Казани».

«Есть проекты, которые хочешь побыстрее закончить и насладиться полученным результатом, а есть те, в которых очень важен сам путь» Фото: пресс-служба мэрии Казани

— Спасибо! Что Вам особенно нравится на страницах журнала?

— С удовольствием читаю про исторические события, погружаюсь в атмосферу былых времён, узнаю новые имена, по-новому смотрю на уже знакомых мне людей. Вот, например, Рустем Абязов готовит плов — думаю, надо же, сто лет его знаю, а талантливый человек, оказывается, талантлив во всём! Или блок материалов о том, как Казань прошлого века боролась с пожарами…

Очень здорово, что вы это сохраняете, бережёте уникальную ауру нашего города. Журнал похож на саму Казань — разную, многоликую, талантливую.

— Если бы Вам предложили стать мэром другого города, Вы бы согласились?

— Смотря какого! Почему нет, если у страны появятся особенные вызовы? Мужчине важна самореализация. В какой-то момент понимаешь: тебе по возрасту и по росту поднять штангу с новым весом. Тем более с учётом накопленного багажа знаний и умений. Но пока находим себе работу сами: например, тот же Речной порт. К нам ведь никто не приходил и не говорил: давайте, делайте, мы взялись за это сами при поддержке нашего Президента Рустама Нургалиевича Минниханова. Вопреки всему! Одних собственников там двести восемьдесят на двухсот пятидесяти гектарах! И большинству не нужны никакие преобразования. Но мы сами задаём себе планку — и берём её.

— А когда Вы испытываете наибольшее удовлетворение от Вашей деятельности? В процессе, или когда уже всё готово, и нужно только перерезать ленточку?

— Конечно, в процессе движения к цели. Важен сам путь, в завершении которого порой испытываешь сожаление: представьте, вы читаете хорошую книгу, вас захватывает интерес, и вот уже — последняя страница, и расставаться с героями очень жаль, и неизвестно, будет ли ещё такая книга?

Так же и в работе: есть проекты, которые хочешь побыстрее закончить и насладиться полученным результатом, а есть те, в которых очень важен сам путь. Конечно, я радуюсь, когда проект завершён, потому что это — самореализация целой команды, не только меня, как мэра, это — синергия. Та же Универсиада: мы были одним огромным кораблём на вёслах, где каждый находился на своём месте. Мы обгоняли любой атомоход! Было огромное желание, при этом времени на подготовку практически не было. Нужно было с нуля построить спортивные объекты, Деревню Универсиады, дорожные развязки, обновить железнодорожные вокзалы, аэропорт, организовать до него интермодальную перевозку — и это далеко не полный перечень! Все были объединены одной большой идеей, и это было здорово.

Или вот проект «Добрая Казань». Муниципалитеты никто не обязывает заниматься тем, чем мы занялись в рамках этого проекта. А это бесплатные занятия для пенсионеров в Домах культуры, «Дневники добрых дел», которые мы дарим каждому первокласснику в городе, коворкинг, который мы только что открыли для благотворительных организаций — чтобы они обменивались опытом, получали юридическую помощь при оформлении грантов. Отдельное направление, за которое взялись год назад, посвящено людям с ограниченными возможностями здоровья. Например, чтобы уставшая одинокая мама, которая воспитывает ребёнка-инвалида, имела возможность хоть немного выдохнуть, оплачиваем ей раз в месяц социальную няню. И много других вопросов решаем — создаём инклюзивные досуговые центры для таких детей, строим спортивные площадки и центры, приспосабливаем для них загородные лагеря.

Помните, как в Советском Союзе? Люди были объединены единой идеей, мы все были пионерами, у нас было самое счастливое детство, мы верили в светлое будущее — и нас не обманывали, его действительно строили! Человеческие ценности были настоящими, они не были лживыми, не были притворными или второстепенными. Уверен — мы вернёмся к ним и снова возьмём их за основу.

Материал подготовлен Альбиной Абсалямовой для журнала «Казань»