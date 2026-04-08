Ильсур Метшин рассказал о том, как заработал свои первые деньги

Первым местом работы нынешнего мэра Казани Ильсура Метшина был молочный завод в Нижнекамске. Об этом на встрече с участниками «Движения первых» города рассказал сам градоначальник.

«В шестом классе я прочитал, что в Казани будет концерт моей любимой рок-группы, и очень хотел поехать. Для этого нужно было купить билеты на автобус до столицы и оплатить сам билет на концерт. Тогда я узнал, что на молокозавод приходят большие ёмкости с бутылками, которые нужно было расставлять в ящики. Так я за три недели смог заработать шесть рублей», – вспоминает Метшин.

Билет на автобус только до Казани стоил 5,5 рублей. Однако попасть на концерт он смог: помогли родители и старший брат.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.