Ильсур Метшин проголосовал в Казанском государственном институте культуры

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в выборах Президента России. Сегодня утром он пришел на избирательный участок, расположенный в Казанском государственном институте культуры.

Торжественное открытие сразу двух избирательных участков, №283 и 340, состоялось сегодня в 8 часов утра в Казанском институте культуры. В фойе здания участников голосования встречали коллектив оркестра народных инструментов «Казань Нуры» и сводный хор института в составе 70 человек. После этого перед избирателями выступил оркестр Казанского высшего танкового командного училища.

Кроме того, студенты института устроили настоящий косплей-фестиваль. На первом этаже здания развернулось театрализованное действие, в ходе которого студенты в костюмах героев российского кино выступают перед пришедшими на избирательный участок, приглашая их к участию в голосовании. Молодые люди показывают небольшие сценки из татарских фильмов, подготовленные к фестивалю в честь 100-летия татарстанского кинематографа, а также из русских народных сказок.

На участке №283 в институте культуры голосуют жители соседних домов, а на участке №340 — курсанты и преподаватели Казанского танкового училища.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).