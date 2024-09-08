Ильсур Метшин проголосовал на выборах в Госсовет Татарстана

Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня утром отдал свой голос на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва. Глава города посетил избирательный участок №340, находящийся в Казанском государственном институте культуры (здание №3 на Оренбургском тракте), сообщает пресс-служба мэрии.

Ильсур Метшин проверил, как организована работа участка, а также призвал жителей города принять участие в голосовании и семьями прийти на концерт у Центра семьи «Казан».

«Сегодня Татарстан и его столица выбирают депутатов в парламент — важное событие в политической жизни республики, поскольку народные избранники на протяжении пяти лет будут отстаивать наши права и заниматься законотворчеством, в том числе на федеральном уровне», — напомнил он.

Фото: kzn.ru

«Мы формируем наше будущее, поэтому я призываю жителей проявить социальную ответственность и проголосовать за выбранных ими кандидатов», — подчеркнул в связи с этим Ильсур Метшин.

В Казани насчитывается почти 927 тыс. избирателей, из них более 5 тыс. могут проголосовать впервые. В городе открыты 463 избирательных участка. На некоторых из них развернулись ярмарки, активности для детей и пункты здоровья.

«Сегодня праздничный день, поэтому мы организовали не только выборную кампанию. На самих участках для удобства жителей развернулась торговля, а у Центра семьи „Казан“ пройдет концертная программа. Приходите вместе со своими семьями», — резюмировал мэр столицы РТ.

Фото: kzn.ru

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.