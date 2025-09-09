Ильсур Метшин: проект «Жизнелюб» в Казани вырос с 2 до 100 тысяч участников

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

На празднике Дня жизнелюба в Казани Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что число участников проекта активного долголетия выросло с 2 тыс. до 100 тыс. человек за девять лет.

Обращаясь со сцены к собравшимся в парке имени Горького, градоначальник отметил рекордный рост движения.

«Такое количество жизнелюбов в Казани парк не помещает! Мы 9 лет назад начинали вместе с вами робкими шагами, и если тогда участвовало чуть меньше двух тысяч наших уважаемых пенсионеров, то на сегодняшний день количество занимающихся в различных направлениях – за 100 000 наших уважаемых жизнелюбов! Спасибо вам», – заявил Ильсур Метшин.

Мэр подчеркнул, что проект «Игры активного долголетия», в рамках которого проходят соревнования по 10 видам спорта, не имеет аналогов в стране. Он также поблагодарил старшее поколение за их вклад в развитие Казани.

«Вы, дорогие ветераны, сделали все для того, чтобы сегодня Казань была такой, которую мы любим, которой гордимся. Вашими заботливыми руками росла Казань», – сказал Метшин, добавив, что город стал точкой притяжения для миллионов туристов.

Градоначальник пообещал и дальше расширять географию проекта, отметив, что под него уже приспособлено более 100 площадок по всему городу.

Завершил свое выступление мэр словами благодарности: «Спасибо вам. Будьте здоровы, берегите себя и поддерживайте здоровый образ жизни!»

Проект «Жизнелюб» призван вовлечь в культурную жизнь и творческий процесс людей пенсионного возраста. С 2016 года программа развивается в домах культуры, библиотеках, в летний период – в парках, скверах и на набережных города. Ежегодно клубы посещают около 100 тыс. пенсионеров.