Ильсур Метшин предложил создать законодательную базу для киберспорта

Разработать законодательную базу для киберспорта предложил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. С таким предложением глава города выступил на пленарном заседании Казанского международного юридического форума.

«Среди актуальных вопросов, которые требуют своего правового оформления, хотел бы выделить назревшую необходимость создания законодательной базы для киберспорта и киберспортсменов. Это новое явление в нашей жизни, ставшее логичным продолжением тренда на развитие технологий», — сказал глава города.

Метшин добавил, что киберспорт — это «уже не экзотика, а реальность для многих молодых поколений во всем мире». Так, по его словам, из 8 млрд населения планеты 4 млрд имеют доступ к широкополосному интернету, в том числе 2 млрд человек постоянно играют в различные киберигры и участвуют в фиджитал-спорте.

О необходимости развивать спортивное право заявил и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. «Жизнь сама ставит перед нами разные вызовы, и нам нужно на них ориентироваться. Например, РУДН развивает космическое право. Я думаю, нам, возможно, нужно развивать спортивное право, чтобы создавать возможности для спортсменов, которые будут представлять страну на мировом уровне», — заметил он.

Кроме того, по мнению Сафина, нужно качественно изменить подготовку юристов, а для этого вернуться к «правильной советской системе специалитета». «Это будет качественное образование. Бакалавриат и магистратура с этим не справляются», — уверен он.

Ректор КФУ также убежден, что качество юридической подготовки может повысить математика. «Недавно с ректорами обсуждали идею — для ребят, которые поступают на юридический факультет, ввести в виде обязательного условия экзамен по математике. Я считаю, что ребята с математическими данными, безусловно, повысят качество юридической подготовки. Это, конечно, спорно, но имеет место для обсуждения. И, возможно, мы в качестве эксперимента придем к этому», — подчеркнул он.

В Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года пройдет турнир «Игры будущего». 250 команд приедут более чем из 100 стран и будут состязаться в 21 инновационной дисциплине.

Ранее Президент России Владимир Путин во время переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином пригласил китайских спортсменов на этот турнир. «Речь идет о весьма перспективной, привлекающей молодежь инициативе, которую мы могли бы вместе продвигать с китайскими друзьями. В этой связи предложили им выступить хозяевами таких вторых игр у себя в стране», — отметил глава государства.