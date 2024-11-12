Ильсур Метшин предложил провести в Казани форум волонтеров СВО

Евгения Коцарь и Ильсур Метшин Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил швейные и производственные цеха движения «Zа Победу! Казань» и предложил провести в столице РТ форум волонтеров СВО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение «Zа Победу! Казань» было создано в 2022 году по инициативе Евгении Коцарь, когда ее муж уехал на СВО и возникла необходимость в закупке снаряжения. Затем к адресатам добавились сослуживцы, а список потребностей расширился до продуктов, спецтехники, одежды, инструментов.

Исполком города и АНО «Добрая Казань» передали движению помещение площадью 182 «квадратов» на улице Солидарности и обеспечили его необходимым оборудованием. На первом этаже оборудован склад, а на втором – швейные и производственные цеха.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Волонтеры в пяти филиалах по городу плетут маскировочные сети. За два года они изготовили более 480 сетей разных оттенков. Также в партнерстве с движением «Свечи-Печи» производят свечи и шьют форму.

Продуктовые наборы волонтеры собирают дома, фасуя сухие супы и чаи для удобства бойцов. В помощь приходят неравнодушные предприниматели. За все время удалось отправить более 5 тысяч различных изделий, включая флисовые костюмы и окопные свечи.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Мы видим, что таких фондов и объединений в городе немало. Пришло время собрать их – неравнодушных жителей, производителей, волонтеров. У многих есть, что рассказать и чем поделиться. Давайте соберемся вместе, чтобы послушать и обсудить, что еще мы сможем сделать, чтобы приблизить победу и облегчить ношу нашим ребятам. Они находятся в непростых условиях, им нужно сохранить жизнь и вернуться домой», – сказал Ильсур Метшин.