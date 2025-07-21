Ильсур Метшин поздравил казанцев с Днем явления Казанской иконы Божией Матери

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике поздравил православных с праздником явления Казанской иконы Божией Матери.

«У нас сегодня большой праздник – День Казанской иконы Божией Матери. Это наиболее почитаемая икона, к которой с большим уважением относятся представители всех конфессий», – отметил градоначальник.

Он также подчеркнул, что сегодняшний день является «двойным праздником» – в Казань прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В городе продолжается масштабная реконструкция храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери, напомнил также мэр столицы Татарстана. Ведется она под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова. Благодаря этому в Казань приезжает все больше верующих из-за пределов республики, чтобы поклониться святыне.

«Мы относимся к этому с большой радостью и уважением и будем делать все для того, чтобы межконфессиональный мир в нашем городе всегда оставался главной ценностью. Чтобы люди разных конфессий могли свободно исповедовать свою веру, молиться Всевышнему. Он у нас один на всех, и мы верим, что он слышит наши молитвы и отвечает нам своим благословением», – заключил Метшин.