Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим 2026 годом и обозначил планы на будущее

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин обратился к жителям города с поздравлением по случаю наступающего 2026 года, назвав этот праздник любимым, семейным и наполненным надеждами. Его слова приводит пресс-служба мэрии Казани.

Подводя итоги уходящего 2025 года, градоначальник отметил успехи в создании комфортных условий для жизни, работы и воспитания детей. Он подчеркнул статус Казани как современного мегаполиса, который продолжает принимать масштабные мероприятия и многочисленных гостей.

«Все это становится возможным благодаря вашему неравнодушию, поддержке, активности и любви к городу. От всего сердца признателен каждому из вас за бережное отношение к нашей истории и традициям, за искреннее стремление вносить свой вклад в процветание Казани», – отметил Метшин.

Отдельное внимание в обращении Ильсур Метшин уделил предстоящему периоду. Он напомнил, что наступающий год станет Годом воинской и трудовой доблести в Татарстане, а также Годом единства народов России. Мэр выразил уверенность, что город продолжит оказывать помощь защитникам Отечества и труженикам тыла, а также работать над упрочением межнационального мира.

«Мы все с нетерпением ждем Новый год – дорогой каждому праздник, приносящий в наши дома особую атмосферу радости и вселяющий уверенность в то, что наши мечты и замыслы обязательно сбудутся. Пусть 2026 год откроет для Казани и всех вас новые перспективы, позволит добиться успехов и свершений, которые послужат на общее благо», – добавил мэр Казани.

В завершение поздравления Ильсур Метшин пожелал горожанам здоровья, счастья и ярких событий в наступающем году.