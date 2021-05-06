Ильсур Метшин посетил 97-летнего казанца, участвовавшего в обороне Сталинграда

Мэр Казани Ильсур Метшин побывал в гостях у 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Сахапа Илалова. Он вручил участнику обороны Сталинграда подарки, открытку от Президента РТ Рустама Минниханова, поздравил с наступающим Днем Победы и поблагодарил за мирное небо над головой.

Сахап Илалов рассказал гостям об участии в войне и жизни после победы. На фронт он попал в декабре 1942 года связистом в артиллерийских войсках. Участвовал в обороне Сталинграда, а 9 мая встретил под Берлином. За доблестную службу уроженец Нового Алпарова был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».

«Я не скажу, что было страшно. Мы не думали о смерти, просто выполняли свой долг и жили надеждой, что скоро все закончится», — поделился воспоминаниями ветеран.

После войны Сахап Илалов работал электромонтером на производственном объединении «ТАСМА», в 1984 году ушел на заслуженный отдых.

Несмотря на солидный возраст — в 2021 году ему исполнилось 97 лет, ветеран принимает активное участие в мероприятиях, проводящихся к Дню Победы.

«По утрам делаю зарядку, много гуляю на свежем воздухе — ничего сложного», — поделился он своим секретом долголетия.

Также с наступающим праздником Сахапа Илалова поздравили активисты агитбригады Кировского и Московского районов Казани. Молодые люди исполнили песни военных лет прямо под окнами квартиры ветерана.



«Это важно, что в преддверии 9 Мая проводятся такие праздничные мероприятия, объединяющие соседей, всех жителей города. Чтите, помните подвиг героев, воспитывайте подрастающее поколение на примере старших», — обратился к молодым людям Ильсур Метшин.

Мероприятие прошло с соблюдением всех антикоронавирусных мер. Так, все гости сдали тест на Covid-19 перед посещением ветерана.

В настоящее время в Казани проживают 7 063 ветерана Великой Отечественной войны. Всех их на дому поздравляют волонтерские агитбригады — молодые люди вручают им подарки и проводят импровизированные концерты.

Фото пресс-службы мэрии Казани