Ильсур Метшин переизбран президентом Евразийского отделения ОГМВ

Мэр Казани Ильсур Метшин переизбран президентом Евразийского отделения всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Решение приняли во время заседания генассамбели и совета ассоциации ОГМВ — Евразия. Мероприятие состоялось в рамках Всемирного форума городов в Каире, рассказали в мэрии столицы РТ.

Участие в форуме приняли 80 представителей муниципальных властей из российских регионов и зарубежных стран.

Как отметил модератор встречи — председатель Ульяновской городской думы Игорь Ножечкин, Ильсур Метшин привлекает новых членов в отделение организации даже в столь непростые времена. Также ему удается выдвигать предложения и идеи, касающиеся развития городов, которые находят поддержку у местных властей.

Мэр Казани возглавляет Евразийское отделение организации с 2006 года. Это переизбрание стало для него седьмым. Метшин поблагодарил участников за оказанное доверие и заверил в продолжении совместной работы для укрепления ОГМВ.

Он напомнил, что 22-24 октября в рамках саммита БРИКС столица Татарстана приняла делегации 35 государств, из которых 24 возглавляли первые лица. Также в мероприятии участвовали руководители шести международных организаций, в частности генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Я лично встречался с господином генеральным секретарем, и он уверил меня, что в измененной структуре ООН найдется место для местных и региональных властей, которые будут официально представлены за столом переговоров и смогут вносить свой вклад в формирование глобальной повестки дня», — подчеркнул президент Евразийского отделения ОГМВ.

В рамках казанского саммита 13 государств получили статус страны — партнера БРИКС, напомнил он. Участникам встречи показали видеоролик, посвященный прошедшему саммиту.

На заседании были представлены новые члены Евразийского отделения Всемирной организации ОГМВ: города Агрыз и Иннополис из Татарстана.