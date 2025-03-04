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СВО 4 марта 2025 14:59

Ильсур Метшин передал ружье и патроны на нужды СВО

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Ильсур Метшин передал ружье и патроны на нужды СВО
kzn.ru/meriya

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в акции «Передай ружье и боеприпасы бойцам СВО» и передал гладкоствольное ружье ИЖ-27 и боекомплект из 250 патронов для нужд одной из воинских частей в зоне проведения СВО, передает пресс-служба мэрии.

«С ружьями в два раза увеличится вероятность того, что команда выполнит задачу и будет спасена жизнь. Передайте ребятам большой привет, ждем вас с победой. Пусть ружье по назначению сбивает дроны, а вы возвращайтесь домой живыми и здоровыми», – сказал Ильсур Метшин.

Ружье из рук градоначальника принял командир отделения с позывным Барс, готовящийся к отправке на передовую. Он подчеркнул, что в настоящее время ружья являются наиболее действенным и зачастую единственным способом борьбы с участившимися fpv-дронами противника.

С начала программы жители Татарстана передали 728 ружей и 25 тысяч патронов на нужды СВО. Принять участие в программе может любой желающий. Прием оружия ведется в отделе лицензионно-разрешительной работы Казани Управления Росгвардии по РТ по вторникам и четвергам. Все вопросы можно уточнить по телефону: +7(800)10 16 160.

#мэр казани #росгвардия #СВО #спецоперация
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