Ильсур Метшин ответит на вопросы подростков Казани

Проект «Недетский разговор» продолжится в Казани. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин 8 апреля ответит на вопросы подростков в открытом диалоге. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе «Движения первых» РТ.

«В начале этого года мы запустили новый формат встреч – „Недетский разговор“. Это площадка для открытого диалога между подростками и главами районов Татарстана. Дети очень просили провести встречу именно с мэром Казани, поэтому открытый диалог с Ильсуром Метшиным станет третьим в череде „Недетских разговоров“ в разных городах республики, которые состоятся в течение этого года. Такой формат очень интересен ребятам, потому что это живое личное общение с главами районов и мэрами городов Татарстана. Здесь они могут задать любые интересующие их вопросы и обсудить важные для них темы. Например, спросить у Ильсура Раисовича, что он думает о ЕГЭ, или даже предложить свою инициативу по развитию Казани», – отметил в беседе с агентством руководитель «Движения первых» в Казани Динар Бариев.

«Недетский разговор» – серия встреч с главами муниципалитетов в формате открытого диалога, где молодежь и подростки могут обсудить волнующие их темы (поступление, профориентация, первый заработок, досуг в родном городе и многое другое). Открытые диалоги уже состоялись с главами Бугульминского и Нижнекамского районов Дамиром Фаттаховым и Радмиром Беляевым. «Недетские разговоры» продолжатся в течение года и охватят разные районы республики.

Чтобы принять участие, подросткам от 12 до 18 лет нужно отправить вопрос в бот до 6 апреля. Организаторы свяжутся с авторами наиболее интересных вопросов и пригласят их на мероприятие, сообщив локацию и время.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.