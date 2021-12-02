Ильсур Метшин ответил на вопросы жителей Казани в режиме онлайн

Мэр Казани Ильсур Метшин ответил на вопросы жителей столицы Татарстана, посвященные благоустройству дворовых территорий, ремонту дорог, износу коммунальных сетей и многим другим проблемам. Встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщается на сайте мэрии.

«Встретимся с вами в следующем году и вместе проверим, как были выполнены работы», — ответил глава города пенсионерке, которая сообщила, что в доме №45 по улице Г. Камала капремонт не проводился более полувека.

Ильсур Метшин поблагодарил жительницу города за активную жизненную позицию и заверил, что в этом доме в следующем году запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения.

Дорожная тема стала на онлайн-встрече одной из актуальных. Жители жаловались на состояние дорог — например, на улице Центральная в жилом массиве Салмачи. Ильсур Метшин отметил, что в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» там отремонтируют 2,5 километра дорожного полотна.

Интересовали жителей сроки ремонта дорог во дворах и обустройство детских игровых площадок. Некоторые жаловались на проблемы с канализацией, например, в доме №69 по проспекту Ямашева ощущался сильный неприятный запах.

«Сейчас там ведутся работы, которые „Водоканал“ рассчитывает завершить во II квартале 2022 года», — сообщил глава города. Чтобы нормализовать водоотведение из домов и устранить неприятный запах, смонтированы временные перекачивающие линии.

На сайте отмечается, что прием граждан приурочили к 20-летию партии «Единая Россия».

Национальные проекты, включая и нацпроект «Безопасные качественные дороги», реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.