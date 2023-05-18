Ильсур Метшин оформил хет-трик на финале «Золотой шайбы» в Казани

Сегодня в казанском дворце спорта прошел финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Помимо торжественного награждения победителей турнира, прошел и гала-матч между командами Республики Татарстан и «Золотая шайба». В этом ярком матче мэр Казани Ильсур Метшин отметился хет-триком, благо ему ассистировал знаменитый «Волшебник» из Детройта Павел Дацюк. Да и помимо Дацюка, на лед вышла целая россыпь звезд казанского «Ак Барса», нижнекамского «Нефтехимика», альметьевского «Нефтяника» и омского «Авангарда»: Кирилл Петров, Александр Рыбаков, Станислав Альшевский, Дамир Шарипзянов и другие.

В этом году в турнире приняло участие около 2000 команд и 45 тысяч юных хоккеистов из 80 регионов страны. Лучшие 16 команд приехали в Казань для участия в суперфинале.Татарстан представляли команды «Арктика» из Буинска, «Ак Буре» из Казани и команда «Ледок» из города Нурлат. В итоге среди команд 2008-2009 гг. первенствовал «Ак буре». Показательный факт – призы победителя детского турнира вручал министр спорта России Олег Матыцин. А среди почетных гостей церемонии были министр спорта республики Владимир Леонов, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев, главы хоккейных ассоциация Бахрейна, Саудовской Аравии, Ирана. Публика, заполнившая под завязку дворец, по лотерее получила массу ценных призов, от беспроводных наушников, до большого телевизора.

Но главным событием хоккейного праздника стал шоу-матч, в котором красовался мэр Казани Ильсур Метшин, первый заместителем министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров. А рядом с высокопоставленными чиновниками играли олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Олимпийских игр, обладатель Кубка Гагарина и Кубка Стэнли Павел Дацюк. Форвард «Ак Барс» и двухкратный обладатель Кубка Гагарина Кирилл Петров, призер олимпиады и обладатель Кубка Гагарина Дамир Шарипзянов, защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин, а также депутат Государственной думы Илья Вольфсон (забросил одну шайбу), губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, вице-президент Континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба» Алексей Чикунов.

С передач Дацюка, прозванного в Детройте поклонниками «Красных крыльев», мэру Казани забивать было просто. В общем, команда Татарстана уверенно обыграла сборную «Золотой шайбы», составленную из игроков КХЛ и ветеранов, со счетом 7:4. Причем последнюю шайбу победители усилиями Рафаэля Ахметова забросили на последней минуте в пустые ворота. Команды провели три периода по 15 минут.

Ильсур Метшин не скрывал своей радости.

«Впечатления они простые, они очень радостные. Приятно быть сегодня хозяином золотой шайбы. Когда я сам играл в «Золотой шайбе», никогда бы не поверил, что буду играть в одной тройке в Павлом Дацюком». Мы обязательно будем поддерживать этот турнир, без которого не было бы чемпионского «Ак Барса», которым мы гордимся. Под руководством Зинэтулы Билялетдинова команда подтвердила свой статус. Это завтра нашего хоккея, спасибо ветеранам нашего хоккея, что они поддерживают «Золотую шайбу».

«Золотая шайба» это воспоминание о детстве, признался Дацюк. Те, кто сейчас играет в этом турнире, скоро станет основой нашего хоккея».