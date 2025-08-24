Ильсур Метшин оценил уровень соревнований по кикбоксингу на Кубок мэра в Казани

Фото: Екатерина Маркс / "Татар-информ"

Мэр Казани Ильсур Метшин дал оценку первым региональным соревнованиям по кикбоксингу на Кубок мэра в Казани.

«Я искренне верю, что в нашем городе спорт и здоровый образ жизни станут нормой для каждого нашего жителя. Эти соревнования – еще одно яркое событие в копилку наших спортивных достижений. Первый блин не комом!», – сказал мэр, обращаясь со сцены к участникам и зрителям соревнований.

По этому случаю в Казань были приглашены почетные гости: многократный чемпион Мира среди кикбоксеров, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, а также чемпион Мира и Европы Владимир Минеев.

В поединках боролись юноши и юниоры в дисциплинах: «Фулл-Поединки «К1». Трое представителей из Татарстана стали призерами соревнований.

В дисциплине «К1» второе место занял Амир Сахибгараев (до 54 кг). В дисциплине фулл-контакт победителями стали: Анаар Джафаров (до 60 кг) и Рамазан Харисов (до 42 кг).

Турнир проходил в казанском Центра бокса и настольного тенниса. В соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов из более 10 регионов России.