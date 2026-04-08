Ильсур Метшин объяснил подросткам, почему вводятся ограничения в интернете

Ограничения в некоторых мессенджерах и сервисах в интернете связаны с вопросами безопасности нашей страны. Об этом, отвечая на один из вопросов на встрече с участниками «Движения первых» Казани, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Я бы тоже хотел жить без ограничений в интернете, в частности, в мессенджерах. Но сейчас такое время, когда страна в опасности. Эти решения связаны не со свободой слова, а с безопасностью нашей Родины», – сказал градоначальник.

Он напомнил, что ограничения несут временный характер, и выразил надежду, что скоро наступит мирное время, когда в таких неудобствах не будет необходимости.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.