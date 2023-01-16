Ильсур Метшин о школьном питании: «Это здоровье детей, ответственность кратно растет»

Здоровье школьников тесно связано с качественным горячим питанием в школьных столовых. Поэтому работа по обеспечению учеников сбалансированными обедами является одним из приоритетов властей города. Такое мнение на деловом понедельнике высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города отметил высокие темпы прироста обеспечения питанием казанских школьников в текущем учебном году.

«Прирост 9 тыс. школьников — это огромная цифра. В республике есть целые районы, в которых чуть более 10 тыс. населения. А у нас прирост на 9 тыс. школьников, и так каждый год с небольшой разницей на протяжении последних десяти лет», — обратился к участникам совещания мэр.

По его словам, вместе со строительством новых школ в столице идет активная трансформация старых столовых в современные школьные рестораны. Это позволяет системе питания эффективно адаптироваться к возрастающему потоку учеников.

«Всё, что касается здоровья людей, — это вопрос номер один. А если мы говорим о здоровье детей, то кратно выше ответственность и то, как мы к этому должны подходить. Налажено взаимодействие со школами, с родителями. Всё это позволяет держать на уровне качество горячего питания школьников», — резюмировал Ильсур Метшин.