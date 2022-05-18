Ильсур Метшин о санкциях: Атомоход под названием «Казань» достаточно большой и прочный

Мэр Казани Ильсур Метшин в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» ответил на вопрос ведущего о том, как санкции отражаются на рядовых жителях Казани, а также на представителях среднего и крупного бизнеса.

«Мы активно встречаемся с бизнесом, как с крупным, так и представителями среднего и малого бизнеса. Мы только в начале перемен. У Казани, Татарстана и в целом всей страны большой запас прочности. Сейчас атомоход под названием „Казань“ достаточно большой и прочный», — отметил гость программы.

По словам Метшина, если говорить о цифрах, то исполнение бюджета Казани первых четырех месяцев прошло с перевыполнением плана, по безработице скачка не наблюдается, на майские праздники приехало на 50 тыс. туристов больше по сравнению с прошлым годом.

«У крупного бизнеса есть головные боли, как по-новому выстроить работу. Мир действительно меняется не только политически, но и экономически. Нужно искать новые рынки, новых поставщиков. Надеюсь и уверен, что все перемены будут только к лучшему», — заключил мэр.