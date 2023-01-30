Ильсур Метшин о рождаемости в Казани: «Единственные в ПФО сохраняем естественный прирост»

Рождаемость в Казани почти на треть выше, чем в других городах-миллионниках Приволжского федерального округа. Это свидетельствует об уверенности жителей в дальнейшем позитивном развитии города и республики. Такое мнение на деловом понедельнике высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что в последние годы идет активная цифровизация работы органов ЗАГС. Она требует кропотливой работы по оцифровке большого объема данных.

«Но, в конечном итоге, это приводит к облегчению процессов взаимодействия. Прежде всего, с гражданами, с жителями Казани, а также с многочисленными органами управления», – сказал Метшин.

По его словам, точные демографические данные являются основой для всех социальных программ и инфраструктурных изменений. Новые районы, детские сады, школы и социальные учреждения проектируются на основе текущих демографических показателей и прогнозов.

«Число родившихся в Казани немного изменилось по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему существенно выше, чем в городах-миллионниках ПФО. Разница практически на треть. Это главная лакмусовая бумажка самочувствия наших горожан, наших жителей. Это очень важно и говорит о том, что они верят в завтрашний день», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Он отметил позитивный тренд после двух пандемийных лет, который связан со снижением уровня смертности среди казанцев.

«И главное, что мы единственные среди миллионников в ПФО сохраняем естественный прирост населения», – резюмировал мэр Казани.

Ранее в Управлении ЗАГС Казани сообщили о том, что за 2022 год в городе родились 18,7 тыс. детей.