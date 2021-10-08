Ильсур Метшин о послании Президента РТ: Перед Казанью стоит новый вызов — цифровизация

Послание Президента Татарстана Государственному совету РТ — всегда значимое событие. Казань и республика готовы к решению новых задач. Об этом заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Перед Татарстаном и Казанью стоит новый вызов — цифровизация, это завтрашний день, требуется большое количество ресурсов, прежде всего, нужны специалисты, средства», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что технологии позволяют вывести качество жизни людей на другой уровень. По словам Метшина, все существующие программы в регионе продолжатся.

«Президент отметил, что все программы, которые не имеют аналогов в стране, работают — это и капитальный ремонт объектов социальной сферы, программа „Наш двор“, благоустройство общественных пространств, ремонт и строительство жилья, дорог. Все эти программы продолжатся», — цитирует мэра Казани его пресс-служба.