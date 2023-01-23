Ильсур Метшин: «Нужны рабочие руки на предприятиях авиастроения, химии, нефтехимии»

Специалисты рабочих специальностей по-прежнему высоко востребованы у казанских предприятий авиастроения, химии и нефтехимии. Для восполнения этой потребности городу нужно более плотно сотрудничать с промышленными предприятиями. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что ситуация на рынке труда в 2022 году была непростой — сказались санкции и перестройка логистики, которая была необходима компаниям.

«Было много неопределенности. Но обвала не произошло, рынок выстоял. Расслабляться рано, но ситуация на рынке на сегодняшний день выровнялась. На одного безработного в Казани приходится пять вакансий», — подчеркнул градоначальник.

По словам Метшина, в текущих условиях нужно наладить более тесную работу с предприятиями. Это необходимо для оперативной реакции на потребности в кадрах и недопущения роста безработицы.

«Наелись уже всяких менеджеров, которых штампуют наши бывшие ПТУ и колледжи, выдавая „корочки“. Необходимы рабочие руки у станков на предприятиях нашего авиастроения, химии, нефтехимии. Во всех отраслях нужны рабочие специальности», — отметил Ильсур Метшин.

Он также поблагодарил федеральное правительство за помощь, которая была оказана предприятиям и бизнесу через различные программы поддержки.

