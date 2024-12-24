Ильсур Метшин: Никакие вчерашние заслуги не могут тебя оправдать

Успешное проведение саммита БРИКС в Казани не является поводом останавливать темпы развития и почивать на лаврах. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин отвечая на вопрос «Татар-информа» во время подведения итогов года.

«Когда провели Олимпиаду, я думал, что это такая золотая чемпионская медаль. Первый выпавший снег меня быстро с этих качелей на землю не только опустил, но еще и с горкой. И я понял, что никакие вчерашние заслуги не могут тебя оправдать. Лыжни впереди нет», – заявил градоначальник.

По его словам, город перевернул очередную золотую страницу, но нужно начинать Новый год и новый этап развития Казани. «Нет вечного двигателя, к счастью. Поэтому эти качели быстро останавливаются, и надо идти дальше», – добавил Метшин.