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Экономика 24 декабря 2024 14:58

Ильсур Метшин: Никакие вчерашние заслуги не могут тебя оправдать

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Успешное проведение саммита БРИКС в Казани не является поводом останавливать темпы развития и почивать на лаврах. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин отвечая на вопрос «Татар-информа» во время подведения итогов года.

«Когда провели Олимпиаду, я думал, что это такая золотая чемпионская медаль. Первый выпавший снег меня быстро с этих качелей на землю не только опустил, но еще и с горкой. И я понял, что никакие вчерашние заслуги не могут тебя оправдать. Лыжни впереди нет», – заявил градоначальник.

По его словам, город перевернул очередную золотую страницу, но нужно начинать Новый год и новый этап развития Казани. «Нет вечного двигателя, к счастью. Поэтому эти качели быстро останавливаются, и надо идти дальше», – добавил Метшин.

#Ильсур Метшин #Казань #БРИКС #итоги года
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