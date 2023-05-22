«Чтобы не было нервотрепки»: Метшин попросил сократить число проверок сдачи ЕГЭ в Казани

Первые экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов казанских школ состоятся уже на этой неделе

Фото: © «Татар-информ»

«В итоговой аттестации казанских школьников задействуют более 10 тыс. педагогов»

С главным докладом по теме выступил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов. Он поделился подробностями о завершении нынешнего учебного года в столичных школах.

«166 тыс. детей завершают обучение. Уже на этой неделе во всех школах города прозвенят последние звонки для почти 19 тыс. учащихся 9-х и 11-х классов», – отметил Ризванов.

Всех выпускников, по словам докладчика, ждут итоговые экзамены. Подготовка к ним требует системной организационной работы.

«Подготовлены 25 пунктов ЕГЭ, 53 пункта ОГЭ, а также девять пунктов проведения государственных выпускных экзаменов. Кроме того, 82 пункта организованы на дому. Особое внимание при проведении государственной итоговой аттестации уделяется объективности процедуры и безопасности всех участников процесса», – рассказал докладчик.

Ирек Ризванов поделился подробностями о завершении нынешнего учебного года в столичных школах Фото: kzn.ru

Он подчеркнул, что при подготовке площадок для экзаменов особое внимание уделялось вопросам безопасности.

«Все пункты осматриваются кинологическими службами МВД по Казани и членами государственной экзаменационной комиссии. Чтобы экзамены прошли в штатном режиме, проводятся технологические мероприятия. В организации государственной итоговой аттестации задействованы более 10 тыс. педагогов», – пояснил Ризванов.

По его словам, организаторы прошли необходимое обучение и закрепили на практике навыки проведения экзаменов.

«Информатика и обществознание возглавили топ по популярности у казанских выпускников»

Первые экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов казанских школ состоятся уже на этой неделе. Ребятам предстоит показать свои знания в физике, истории, биологии и по другим предметам, продолжил доклад Ирек Ризванов.

«24 мая девятиклассники напишут экзамены по физике, истории и биологии; 26 мая 11-е классы проверят свои знания по географии, литературе и химии», – сказал он.

В 2023 году увеличились пороговые значения по обществознанию, физике, химии, биологии, литературе и информатике Фото: © «Татар-информ»

Последний экзамен учащиеся 11-х классов напишут 20 июня, а 9-х классов – 17 июня. Для тех, кто по уважительной причине не смог прийти на экзамен, предусмотрены резервные дни.

«Для получения аттестата за 9-й класс нужно сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика), и два по выбору. Для получения аттестата об окончании 11-го класса выпускникам нужно сдать русский язык и математику базового или профильного уровня», – объяснил Ризванов.

Он отметил, что в 2023 году увеличились пороговые значения по обществознанию, физике, химии, биологии, литературе и информатике. «Это повышает требования к уровню знаний и качеству подготовки выпускников», – отметил докладчик.

Из других новшеств экзаменации, по словам Ризванова, – изменения в формате аттестации по информатике. В прошлом году ЕГЭ по данному предмету проводился только на компьютерах, в этом году такой режим затронет и девятиклассников.

Уже на этой неделе во всех школах города прозвенят последние звонки для почти 19 тыс. учащихся 9-х и 11-х классов Фото: © «Татар-информ»

«Радует количество детей, которые не протирают штаны за партой, а получают знания»

Отдельно Ирек Ризванов остановился на выпускниках-медалистах. В 2023 году претендентами на получение золотой медали стали 777 казанских одиннадцатиклассников и 838 девятиклассников.

«Это показатель высокого уровня образования в нашем городе», — считает он.

Ризванов добавил, что для получения медали по окончании 11-го класса помимо отличных итоговых оценок выпускнику нужно получить не менее 70 баллов по обязательным предметам — русскому языку и математике, а также преодолеть минимальный порог по остальным предметам ЕГЭ.

Слова докладчика дополнил мэр Казани Ильсур Метшин. Он поручил главам районных администраций и руководству Управления образования города уделить внимание той атмосфере, в которой будут сдаваться экзамены.

Ильсур Метшин отметил увеличение числа ребят, которые выбирают для сдачи информатику и естественно-научные предметы Фото: kzn.ru

«Это всегда стресс, испытание. И для учеников, и для их родителей. Закон нужно соблюдать, но чтобы со стороны Рособрнадзора и инспектирующих сдачу ЕГЭ организаций не было лишней нервотрепки. Такие факты были, я прошу обратить на это особенное внимание», — подчеркнул Метшин.

Он также отметил увеличение числа ребят, которые выбирают для сдачи информатику и естественно-научные предметы. Растет и общая вовлеченность казанских школьников в изучение предметов, заметил градоначальник.

«Радует количество детей, которые не протирают штаны за партой, а получают знания, стремятся к ним. И таких школьников становится больше», — резюмировал мэр Казани, пожелав выпускникам успешной сдачи экзаменов.

Особое внимание при проведении государственной итоговой аттестации уделяется безопасности всех участников процесса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Детей мобилизованных казанцев ждет бесплатный отдых в лагерях и проезд на транспорте

Важным разделом в докладе Ирека Ризванова стал летний отдых детей.

«С 29 мая по 27 июня в стенах 146 школ города будут функционировать пришкольные лагеря. Планируется, что они примут почти 15 тыс. ребят. Стоимость путевки за 21 день составляет 4950 рублей, из которых родители оплачивают 742 рубля. Остальная часть суммы оплачивается из бюджета республики», — пояснил начальник Управления образования Казани.

По словам Ризванова, на отдельном контроле находится ситуация с летним отдыхом детей мобилизованных казанцев.

«Мы проработали вопрос с выделением льготных мест в пришкольных лагерях для детей военнослужащих. Путевка для них будет бесплатной. Чтобы воспользоваться этим правом, родителям нужно обратиться к администрации образовательного учреждения», — заключил Ризванов.

С 29 мая по 27 июня в стенах 146 школ города будут функционировать пришкольные лагеря Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, для детей мобилизованных казанцев на все лето продлят бесплатные проездные, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Принято решение продлить бесплатные проездные билеты для них. До этого льгота действовала только до конца учебного года. Увеличен срок меры поддержки, чтобы они и летом могли бесплатно пользоваться общественным транспортом», — пояснил глава города.

Метшин добавил, что льготные меры поддержки для детей мобилизованных казанцев также коснутся путевок в загородные лагеря.

«Путевки не только в пришкольные, но и в загородные лагеря также будут бесплатными. Всех желающих мы обеспечим необходимым количеством путевок, чтобы дети мобилизованных отдохнули, набрались сил и здоровья», — заключил мэр.