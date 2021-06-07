Метшин — молодежи: не нужно писать пожелания в мессенджерах, меняйте Казань с нами



Кандидатов ждут до 1 июля

Должность главы Комитета по делам детей и молодежи Казани освободилась после того, как руководитель ведомства Айрат Фаизов, пересел в кресло заместителя главы Советского района города.

«Я приглашаю всех желающих из Казани и из пределов нашего города поучаствовать в этом конкурсе. Мы хотели бы до 1 июля определиться с кандидатурами. Пожалуйста, все желающие поменять молодежную жизнь не только в интернете, посылая пожелания в мессенджерах, а самим прийти и поменять вместе с нами, возглавить молодежную, студенческую Казань, добро пожаловать в конкурс. Это шанс заявить о себе. Прошу оперативно всех желающих откликнуться и принять участие», — сказал мэр.

Ильсур Метшин также напомнил о достижениях предыдущего начальника. Под руководством Айрата Фаизова в республике было реализовано множество масштабных проектов — в том числе капремонт подростковых клубов и строительство инфраструктуры загородных лагерей. Один из них — лагерь «Восток» на прошлой неделе посетил Президент РТ Рустам Миниханов. Увиденное пространство почетные гости охарактеризовали фразой «Это космос!».

«Для старшеклассников настала жаркая пора»

Молодежную тему продолжил начальник Управления образования города Казани Ирек Ризванов. Он коснулся государственной итоговой аттестации школьников. В этом году в Казани экзамены сдадут 11 тыс. 641 учеников девятых классов и 6,1 тыс. одиннадцатиклассников.

Для проведения экзамена подготовлены 140 пунктов: 25 пунктов ЕГЭ, 44 — ОГЭ, семь пунктов — ГВЭ, 64 пункта проведения экзаменов на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Учеников младших классов ждет три месяца беззаботного отдыха, а для старшеклассников настала жаркая пора», — отметил в своем выступлении Ризванов.

Экзаменационный марафон продлится до 2 июля. С 12 по 17 июля организован дополнительный период — для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основные даты.

«Эпидемиологическая обстановка внесла изменения в правила итоговой аттестации. Если до пандемии для аттестации требовалось сдать обязательный ЕГЭ по русскому и математике, то теперь документ об среднем общем образовании можно получить, сдав государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Ранее этот формат выбирали дети с ограниченными возможностями здоровья, теперь же данную форму аттестации могут выбрать те, которые не планируют поступать в вуз», — объяснил докладчик.

В Казани ГВЭ сдаст более 230 учеников.

Выпускникам, которые собираются получить высшее образование, необходимо сдавать для этого ЕГЭ, для получения аттестата достаточно сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку.

«ЕГЭ по предметам будут проведены в штатном режиме. Выпускник может выбрать любое количество предметов», — уточнил Ризванов.

По словам спикера, самые популярные дисциплины у выпускников для сдачи ЕГЭ — это профильная математика, обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология, английский язык и химия.

Растущее число отличников и защита от Covid-19

По предварительным данным, на аттестат гособразца с отличием претендуют 829 (13,6%) учеников 11 класса. В 2020 году их было на полсотни меньше — 779 (12,59%). В этом году для медали, кроме отличных итоговых отметок, школьникам необходимо получить не менее 70 баллов по обязательному русскому языку и количество баллов не ниже минимального по всем остальным предметам. А ГВЭ по русскому языку и математике нужно сдать на отлично.

При проведении экзаменов будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзором по эпидемиологической безопасности, которые также успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в прошлом году.

Во всех пунктах проведения экзаменов и прилегающих школьных дворах нанесена разметка для соблюдения дистанции не менее 1,5 метров между участниками. Продуман график прибытия в пункты, который исключает скопление детей у дверей и на территории школы. Рассадка выпускников в аудиториях также будет выполнена с соблюдением социальной дистанции.

Больше овощей и безглютеновой выпечки

На совещании в мэри также обсуждили организацию питания в школах. Этим вопросам был посвящен форум «Здоровые города. Здоровое питание детям», который столица Татарстана приняла на прошлой неделе.

В событии участвовало более 2,7 тысяч человек со всех уголков России и из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, кроме этого 2,1 тыс. участников присоединились к мероприятию онлайн.

Общегородской праздник «Школьный пикник» у Дворца земледельцев собрал более 3,5 тысяч гостей. Все желающие могли послушать лекции от тренд-сеттеров по здоровому питанию среди родителей. Так, известный блогер и врач-терапевт Регина Ахуньянова рассказала о формировании правильного пищевого поведения у детей, а детский психолог Валентина Паевская выступила с речью об основных ошибках при кормлении детей. Модератором лектория стала известная теле - и радиоведущая Тутта Ларсен.

«Большой интерес вызвала локация, где проводилась дегустация школьного меню. Опробовать предложенные блюда могли все желающие. Есть спрос на разнообразие ассортимента овощей и фруктов, уменьшение сахара в школьном меню», — рассказала гендиректор АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» Рима Мухамедшина, отметив также, что родители ребят просят добавить безглютеновую выпечку в школьное питание.

Одним из основных мероприятий деловой программы форума стало проведение круглого стола, на котором был подписан Миланский пакт городской продовольственной политики. Свои подписи в документе поставили представители Чебоксар, Нижнего Новгорода, Самары, Кишинева и Бишкека.

Миланский пакт позволяет городам во всем мире обмениваться опытом в сфере продовольственной политики. Документ был подписан 15 октября 2015 года в Милане. На сегодняшний день пакт подписали более 215 городов.