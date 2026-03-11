Ильсур Метшин вручил награды победителям конкурса «Учитель года Казани»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанской ратуше прошла церемония награждения в рамках конкурса «Учитель года Казани» – 2026. В этом году были поданы заявки от 381 педагога города. Награды победителям вручил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Вы двигаете вперед систему казанского образования новаторскими подходами, даете детям знания и воспитываете подрастающее поколение в духе традиционных ценностей. Именно учитель помогает разглядеть в каждом ребенке его индивидуальность и развить сильные стороны», – обратился к собравшимся на церемонии педагогам градоначальник.

Он отметил высокий уровень образования в Казани. По его словам, каждый пятый выпускник в городе – медалист, а ученики регулярно показывают высокие результаты на олимпиадах разного уровня.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Победителей определяли по 11 номинациям: «Учитель – предметник», «Учитель татарского языка и литературы», «Педагогический дебют», «Ветеран-педагог», «Мастер инклюзивной педагогики», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагог – психолог», «Учитель года города Казани по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины»», «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения» и «Воспитатель года».

Участниками городского этапа стали педагоги – победители и призеры районных этапов конкурса. Самым старшим по возрасту участником стала 75-летняя Наталья Мухамадуллина, учитель начальных классов на пенсии гимназии №50. Самым молодым – 22-летний учитель истории школы №119 Василий Иванов.

По итогам конкурсных испытаний определены 47 победителей и призеров. Каждый из них получил денежные премии в размере от 15 до 150 тыс. рублей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обладателем главного приза – звания «Учитель года Казани» – 2026 стал 26-летний учитель русского языка и литературы лицея №121 Илья Тарасов. Он работает педагогом уже шесть лет. За это время он стал автором нескольких литературных сборников, лауреатом стипендии в поддержку молодых деятелей искусств Президента РФ, автором сценариев концертных программ и спектаклей и создал несколько фильмов.

«Я стараюсь всяческим образом способствовать раскрытию детей, их личностному росту. Для этого я использую творческие подходы. На этот конкурс я шел как на некую авантюру. Но осилит дорогу идущий, и мне удалось победить. Это большая честь и ответственность», – рассказал Илья Тарасов.