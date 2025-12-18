Ильсур Метшин наградил почетным знаком «Волонтер Казани» молодогвардейца из Татарстана

Фото: mger.tatarstan.ru

В Казанской ратуше прошло открытие IV сессии Казгордумы пятого созыва, на котором мэр Казани Ильсур Метшин вручил заслуженные награды жителям города и республики. Среди отмеченных был руководитель Гуманитарного центра Татарстанского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Азим Арсланов, сообщает пресс-служба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

За активную гражданскую позицию, вклад в развитие благотворительности и добровольчества он получил Почетный знак «Волонтер Казани».

Азим Арсланов вступил в «Молодую Гвардию» Татарстана в марте 2021 года. Во время эпидемии COVID-19 он активно помогал населению, развозил лекарства и участвовал в социально значимых проектах. С августа 2024 года он руководит Гуманитарным центром МГЕР РТ и семь раз выезжал в зону СВО для передачи гуманитарной помощи.

С начала спецоперации молодогвардейцы Татарстана собрали и отправили 416 тонн гуманитарного груза на сумму более 85 млн рублей.

«Мне очень ценно получить эту награду лично из рук Ильсура Раисовича. Я рад, что мой труд был замечен и оценен. Эта награда вдохновляет меня на еще более усердную работу. Мы будем продолжать помогать нашим бойцам и мирным жителям в наших подшефных городах Лисичанске и Рубежном», – поделился Азим Арсланов.

На прошлой неделе он также стал победителем в номинации «Волонтер года» в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ на Республиканской премии «Добрый Татарстан» 2025 года.