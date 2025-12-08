Ильсур Метшин: «Мы навели порядок с рекламой. Давайте так же с дорожными знаками»

Казань активно готовится к Новому году: в разных районах появляются праздничные площадки и инсталляции. Параллельно власти обеспокоены возможными снегопадами и оптимизируют работу по уборке снега. Что ждет жителей в праздники и как городские службы готовятся к осадкам – в материале «Татар-информа».





У Центра семьи «Казан» уже устанавливают 35-метровую елку

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Начинаем программу подготовки к Новому году на улицах города»

«Город вовсю начинает готовиться к Новому году. Мы видим, как празднично оформляют входные группы коммерческих предприятий, торговли, кафе, рестораны, гостиницы. Мы уже начинаем программу подготовки к Новому году на улицах города», – такими словами начал деловой понедельник мэр Казани Ильсур Метшин.

Главы районов, в свою очередь, доложили о подготовке к самому яркому празднику года. Так, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани этой зимой установят 40 новогодних городков, сообщил глава администрации этих районов Ренат Шамсутдинов.

Среди городков он особенно выделил главную городскую елку у Центра семьи «Казан», где сейчас идет установка 35-метровой елки, и парк «Крылья Советов» – площадка здесь откроется 20 декабря.

Кроме того, новогодние инсталляции разместят напротив ДК имени Ленина, КМПО и АО «Сетевая компания». Световые конструкции появятся на улицах Короленко и Чистопольская, а также в сквере «Стамбул».

В целом же украсят практически все пространства, которые посещают жители города: от подъездов, дворов и автобусных остановок до торговых центров, ресторанов и катков.

В заключение Шамсутдинов отметил, что в районах в преддверии Нового года и во время новогодних праздников запланировано свыше 40 различных мероприятий для жителей и гостей города.

Украсят практически все пространства, которые посещают жители города Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

7 километров иллюминаций на жилых домах

Исполняющий обязанности главы администрации Кировского и Московского районов Айдар Сагетдинов рассказал, что в поднадзорных ему районах развернутся девять елочных городков, которые начнут свою работу во второй половине декабря.

Он отметил, что сейчас на всех площадках заканчивают монтаж всех необходимых украшений и оборудования. Завершить работы планируют к середине декабря.

Новогодняя иллюминация появится на жилых домах, общая протяженность гирлянд будет больше 7 километров.

Композиция с медведицей и медвежонком «отправится в путешествие»

А в Вахитовском и Приволжском районах планируют установить семь елочных городков. Кроме того, как рассказал исполняющий обязанности главы этих районов Айрат Ахмадуллин, перед Театром кукол появится новое сказочное пространство. Полюбившаяся световая композиция с медведицей и медвежонком «отправится в путешествие, радовать жителей в других уголках района».

Жители и гости Казани смогут почувствовать новогоднюю атмосферу в любой части города Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ахмадуллин добавил, что помимо новых инсталляций в районах будут установлены и полюбившиеся традиционные конструкции. Так, на улице Нурсултана Назарбаева Дед Мороз снова будет пытаться забраться на крышу дома.

Причем украсят не только статичные, но и подвижные объекты. Например, снегоуборочную технику в районах тоже принарядят к Новому году.

Более 35 километров гирлянд в Советском районе

Жителей Советского района ждут многочисленные световые иллюминации: будут украшены более 1,1 тыс. деревьев и развешаны свыше 35 километров гирлянд, сообщил глава администрации района Роман Фатхутдинов.

Он отдельно подчеркнул, что автобусные остановки украсят рисунками детей с ограниченными возможностями здоровья.

Жителей ожидают концерты, игры и забавы каждый день Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, большое внимание будет уделено культурной программе. Жителей ожидают концерты, игры и забавы каждый день, будут проводиться мастер-классы и многое другое. Всего запланировано более 100 разных мероприятий.

В Казани будут работать более 200 различных площадок

«Хорошие планы. Важно отметить, что после приведения в порядок общественных пространств в городе у каждого района есть свои центры притяжения», – сказал Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что всего в Казани будут работать более 200 различных площадок. «Понятно, что будут центральные, но и оставшиеся по красоте ничем не будут уступать этим центральным», – заявил Метшин.

Мэр добавил, что такой подход позволит жителям и гостям Казани почувствовать новогоднюю атмосферу в любой части города и каждому найдется место, где можно зарядиться праздничным настроением.

В Казани остаются проблемы, мешающие качественно убирать дороги, тротуары и общественные пространства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ЖК «Салават купере» планируют построить газовый снегоплавильный пункт

В то же время власти Казани готовятся к приходу зимы. В городе провели реинжиниринг системы уборки снега, что позволит сократить время на подготовку спецтехники и повысить эффективность работы по очистке улиц, рассказал глава Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров,

Однако в Казани остаются проблемы, мешающие качественно убирать дороги, тротуары и общественные пространства. Среди них – нехватка снегоплавильных пунктов, неправильная парковка и хаотичное размещение дорожных знаков на тротуарах.

При этом Шайнуров сообщил, что в ЖК «Салават купере» планируют построить газовый снегоплавильный пункт. Он добавил, что при проектировании новых жилых комплексов, которые продолжают активно строить, нужно сразу закладывать места под снегоплавильные пункты или площадки для складирования снега.

Дорожные знаки, размещенные на тротуарах, мешают пешеходам, а зимой еще и уборке снега Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Метшин призвал разобраться со знаками, стоящими на тротуарах

Ильсур Метшин поручил разобраться еще с одной проблемой – дорожными знаками, которые ставят на тротуарах. Они мешают пешеходам, а зимой еще и уборке снега.

«У нас любой перекресток – это огород из знаков. Понятно, что все они нужны, но можно собирать на какой-то одной стойке», – сказал Метшин.

Он призвал заняться этой проблемой и напомнил пример с наружной рекламой, которая еще несколько лет назад была повсюду в городе.

«Мы навели порядок с рекламой. Вспомните, какой хаос был – все было завешано и казалось, нет возможности это победить. Но шаг за шагом справились, и давайте так же со знаками», – сказал мэр Казани.

К слову, работа в этом направлении уже идет. Так, на 88 дорожных участках переустановили 142 знака, а также переместили 78 урн, мешающих движению снегоуборочных машин.

Ильсур Метшин напомнил, что исполком Казани запустил новую функцию на Госуслугах – возможность сообщать о неправильно припаркованных автомобилях Фото: kzn.ru

«Для чего целый год-то нужен? Давайте мы этот вопрос проработаем»

Еще один острый вопрос перед началом снегопадов – неправильно припаркованные автомобили.

«Уборка снега – процесс многоступенчатый. Не первый год мы ломаем копья и думаем, как без ресурсов мы справлялись бы с любыми вызовами природы. Тут мелочей нет. Из года в год растет количество припаркованного автотранспорта», – заявил Метшин.

Он напомнил, что исполком Казани запустил новую функцию на Госуслугах — возможность сообщать о неправильно припаркованных автомобилях.

Однако сейчас с одного устройства можно отправить только две заявки, что сильно возмутило Метшина. При этом вопрос об увеличении их числа в Минцифре РФ собираются рассматривать лишь в следующем году.

«Для чего целый год-то нужен? Давайте мы этот вопрос проработаем. Какой конец года? Мы уже в декабре разговариваем. Пока одна из главных проблем – неправильно припаркованные машины», – заключил мэр.