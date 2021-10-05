Ильсур Метшин: «Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля по аварийному жилфонду»

Решение жилищных вопросов, подведение промежуточных итогов госпрограмм и изменения в бюджете Казани стали ключевыми темами сегодняшнего заседания Казгордумы. Доклады выступающих выслушал корреспондент ИА «Татар-информ».

Об улучшении жилищных условий казанцев в своем выступлении говорил на сессии Казгордумы мэр города Ильсур Метшин

Фото: kzn.ru

Более 1,1 тыс. казанских семей улучшили жилищные условия за 9 месяцев

По итогам 9 месяцев 2021 года свыше 1,1 тыс. казанских семей смогли улучшить свои жилищные условия. За прошедшие 5 лет эта цифра достигла 13 тыс. семей. Об этом на заседании сообщил начальник Управления жилищной политики Казани Ренат Шамсутдинов.

Он отметил, что улучшение жилищных условий граждан является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города. Для решения этой задачи в татарстанской столице воплощаются в жизнь республиканские и муниципальные программы.

«За 9 месяцев текущего года свои жилищные условия улучшили 1189 семей казанцев. Для этих целей из республиканского и федерального бюджетов привлекли около 1,6 млрд рублей», — отметил Шамсутдинов.

Он добавил, что одновременно с начала года в городе 2265 обманутых дольщиков получили возможность вселиться в квартиры бывших проблемных домов. В целом за последние 5 лет свои жилищные условия улучшили более 13 тыс. казанских семей.

Городу еще предстоит решить вопрос расселения аварийных домов, не вошедших в профильную муниципальную программу Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Программа расселения аварийного жилья: вопрос решат в ближайшей перспективе

Об улучшении жилищных условий казанцев в своем выступлении говорил и мэр города Ильсур Метшин. По его словам, татарстанская столица уверенно идет к завершению многолетней программы расселения аварийных домов.

«Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля по аварийному жилому фонду. Сокращены сроки реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с шести этапов до четырех. Надеюсь, в ближайшей перспективе мы сможем завершить и эту программу», — сказал Метшин.

Он добавил, что городу еще предстоит решить вопрос расселения аварийных домов, не вошедших в профильную муниципальную программу.

«Этот вопрос в зоне особого внимания, в том числе на уровне Президента страны Владимира Путина, который поручил Правительству ускорить расселение из аварийного жилья. Здесь мы должны быть максимально готовы к запуску новой программы», — резюмировал Ильсур Метшин.

Дополнительная поддержка городских программ из татарстанской казны в 2021 году составила 313,5 млн рублей, рассказал начальник финансового управления столицы Ирек Мухаметшин Фото: kzn.ru

Казань получила из казны республики дополнительные 300 млн рублей

Помимо жилищных вопросов в повестку заседания также включили тему исполнения городского бюджета. Дополнительная поддержка городских программ из татарстанской казны в 2021 году составила 313,5 млн рублей, рассказал начальник финансового управления столицы Ирек Мухаметшин.

«В текущем году увеличен объем безвозмездных поступлений городу из бюджета на 313,5 млн рублей», — отметил докладчик.

Дополнительные средства пошли на возмещение убытков при изъятии земельных участков для строительства дорог, обеспечение антитеррористической защиты муниципальных организаций города, финансовую поддержку автотранспортных предприятий и другие направления.

Вместе с поддержкой выросла и расходная часть бюджета Казани на текущий год.

«За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета предлагается увеличить расходы на сумму 853,3 млн рублей», — обратился к участникам сессии Ирек Мухаметшин.

Основными направлениями дополнительных ассигнований станут мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социально-культурной сферы (270 млн рублей), текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений (154 млн рублей), содержание и ремонт уличной дорожной сети (140 млн рублей), развитие системы общественного транспорта (65 млн рублей) и другие.