Общество 26 августа 2025 15:28

Ильсур Метшин: Я мечтаю о том, чтобы Казань всегда была на «Новой волне»

Фото: пресс-служба мэрии Казани
Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин не против того, чтобы конкурс «Новая волна» всегда проходил в столице Татарстана. Об этом глава города заявил сегодня во время презентации арт-объекта «Новая волна» на площадке музыкальной школы №1. В мероприятии также приняли участие Народные артисты России, композиторы и продюсеры Игорь Крутой, Игорь Матвиенко и Игорь Николаев.

«Если стоять между двух Игорей, как говорят, то можно загадать желание. А я между трех стою. И моя мечта – чтобы "Новая волна" и новые волны творчества, искусство в Казани светили вечно и чтобы "Новая волна" обрела здесь свою прописку», – сказал Метшин.

Позже, на пресс-конференции, Игорь Крутой отметил, что конкурс «Новая волна» в этом году удался.

«Удался приемом зрителей, организацией, любовью местной власти. Это было неформально. И потом, какая формальность может от такого мэра исходить? Только дружелюбие», – подчеркнул он.

По словам композитора, у него остается «очень хорошее послевкусие» после проведения фестиваля в Казани.

«Останемся ли мы здесь – зависит не совсем от нас. Посмотрим. Любовь и дружба – это такое взаимное. Все проанализируем. И местные власти проанализируют, и мы проанализируем, и где-нибудь на чем-то общем сойдемся. Я правильно понял, Ильсур Раисович?» – обратился он к мэру Казани.

«Абсолютно», – ответил ему Метшин.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и завершится сегодня, 26 августа.

#новая волна
