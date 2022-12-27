Ильсур Метшин: «Мечтаю, чтобы наступил мир и мобилизованные вернулись домой с победой»

О доступности общественного транспорта для горожан, гуманитарной миссии в Лисичанске, появлении нового парка аттракционов, преображении волжской набережной и своей главной мечте в новом году рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции с журналистами.

Градоначальник сначала подвел итоги уходящего 2022 года, а затем пообщался напрямую с журналистами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казань по-прежнему остается промышленной житницей»

Беседа с представителями СМИ прошла в Казанской ратуше в неформальной, живой обстановке. Градоначальник сначала подвел итоги уходящего 2022 года, а затем пообщался напрямую с журналистами.

По словам Ильсура Метшина, несмотря на все вызовы и трудности, в этом году Казань смогла нарастить промышленный потенциал и продемонстрировала рост основных экономических показателей. При этом он признал, что есть определенные сложности и ожидания, что их удастся преодолеть в 2023 году.

«Завершается 2022 год, и есть у нас светлые ожидания, что наступает 2023-й год. Все мы сохраняем светлое чувство предновогодних ожиданий, что Дед Мороз и Снегурочка принесут что-то новое, исполнение желаний и мы все будем счастливы», – обратился Метшин к журналистам.

За этот год по всем направлениям в городе провели большую работу, отметил он. Внутренний территориальный продукт (ВТП) составил 1 трлн рублей, подчеркнул он.

«Это очень серьезный показатель, не более двух десятков регионов нашей страны могут привести сопоставимые цифры. Казань по-прежнему остается промышленной житницей», – подчеркнул он.

Индекс промышленного производства по итогам года составил 108,8% – вклад в этот результат внесли не только крупные промпредприятия, но и субъекты малого и среднего бизнеса, количество которых дошло до 79 тыс., пояснил Метшин. Объем инвестиций составил 252 млрд рублей, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности столицы Татарстана.

В городе удалось сохранить все основные программы развития, которые позволили капитально отремонтировать 158 домов, благоустроить 466 дворов. На ремонт и строительство дорог направили рекордные 25 млрд рублей.

Важным в минувшем году стало проведение формума Made in Kazan, который позволил собрать всех лучших экспертов мира по 11 отраслям экономики, в том числе предпринимателей, топ-менеджеров компаний и представителей власти.

«Это позволяет наработать устоявшиеся связи за рубежом, найти бизнес-партнеров. Мы собрались и поговорили о том, как будем жить в новых условиях, собрали спикеров… И что самое главное – образовалось некое экспертное сообщество, и в формате общения друг с другом они уже прожили весь год», – отметил Метшин.

Казань собрала и привезла жителям Лисичанска 540 тонн гуманитарной помощи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О сборе помощи Лисичанску и мобилизованным: «Видно, какие ценности заложены у нас на генетическом уровне»

Говоря о ключевых событиях года, Ильсур Метшин затронул тему спецоперации. В частности, речь зашла о гуманитарной помощи пострадавшему от боевых действий городу Лисичанску, а также о поддержке семей мобилизованных казанцев. Казань собрала и привезла жителям Лисичанска 540 тонн гуманитарной помощи, а также передала шесть автомобилей и оборудование мобилизованным. Участие в сборе помощи принимали самые разные жители города, что говорит о сплоченности людей, заявил мэр столицы Татарстана.

«Когда такие ситуации происходят, понимаешь, в каком городе живешь, какой город возглавляешь. Безусловно, тяжело эмоционально, особенно когда с семьями мобилизованных встречаешься, приезжаешь провожать наших бойцов, – рассказал Метшин. – Но когда ты видишь 18 пунктов сбора гуманитарной помощи, куда приходят совершенно разные люди, когда мы водителям отдаем письма, написанные нашими детьми, с пожеланиями победы и скорейшего возвращения, когда бабушки приносят вязаные носки и передают бойцам – ты понимаешь, какая у нас страна, какие ценности есть в каждом из нас на генетическом уровне, независимо от национальности, вероисповедания, возраста».

Мэр также напомнил, что Татарстан взял шефство над Лисичанском, а вступивший на пост заместителя Премьер-министра республики Евгений Варакин курирует работу по оказанию помощи городу в ЛНР. Метшин подчеркнул, что Варакин зарекомендовал себя грамотным управленцем.

«Только вчера с ним разговаривали. Он говорит – главное, что люди начали возвращаться в город», – подытожил градоначальник.

«5 миллионов туристов – это реальная цифра. Мы планируем достичь этого результата к 2030 году» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Постараемся найти „золотую середину“ по числу туристов и комфорту для горожан»

Сессию вопросов от журналистов открыл главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов. Он напомнил о планах Казани привлечь до 5 млн туристов к 2030 году и поинтересовался у мэра, насколько такое число гостей будет комфортным для самих жителей города.

По словам Метшина, при достижении указанной цели предстоит соблюсти баланс между экономическими плюсами от развития туризма и комфортной жизнью местного населения.

«Мы сделали предметом обсуждения туристическую программу Казани. В этом году город собрал рекордное число туристов: уже сейчас их количество больше, чем даже в допандемийный год. Пять миллионов — это реальная цифра. Большой нагрузки на инфраструктуру не будет. Мы планируем достичь этого результата к 2030 году. Но мы постараемся найти “золотую середину”, когда сфера туризма позволяет создать новые рабочие места, но и не возникает конфликта с жителями по поводу большого числа гостей», — заявил градоначальник.

Он добавил, что сейчас в туристической сфере в Казани основная проблема — это малая длительность пребывания (в среднем 2-3 дня). В городе предстоит создать необходимую инфраструктуру не только для событийных поездок, но и для длительного пребывания.

Теперь столица Татарстана и ближайшие районы должны рассматриваться только как единое целое Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я был категорически против хаотичной застройки вокруг Казани»

В продолжение темы развития мэр затронул вопрос будущего Казанской агломерации. Решение о ее создании назревало давно, теперь столица Татарстана и ближайшие районы должны рассматриваться только как единое целое, завил Ильсур Метшин. По его мнению, заторы на выездных магистралях из города говорят о неграмотном подходе к строительству много лет назад, последствия этого сегодня чувствуют горожане.

«Хаотичные застройки вокруг Казани – я был категорически против, но меня тогда обвиняли, что мы лоббируем казанских строителей, не слушали, – сказал Метшин. – Я говорил, что это создаст огромные проблемы в движении, но мои заявления не были услышаны».

В настоящее время по поручению Президента РТ Рустама Минниханова создан Республиканский фонд развития городов, который объединяет компетентную команду, добавил градоначальник. Всем уполномоченным ведомствам поставлена четкая задача рассматривать Казанскую агломерацию как единое целое, а не отдельно Лаишевский, Верхнеуслонский, Пестречинский, Высокогорский районы.

«Правильное решение уже принято. А таких невзвешенных решений, как тогда, надеюсь, больше не будет», – подытожил мэр.

Для благоустройства территории у речного порта в Казани сформирована рабочая документация, идет освоение свайного поля Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

О реновации набережной у речпорта: «Такие проекты в мире можно пересчитать по пальцам»

Далее речь зашла об инфраструктурных проектах Казани. Наиболее грандиозным из них является возрождение волжской небрежной. Для благоустройства территории у речного порта в Казани сформирована рабочая документация, идет освоение свайного поля. Подобных проектов в мире не так много. Они есть лишь в крупных мировых мегаполисах, подчеркнул Метшин.

«В мире подобные проекты можно пересчитать по пальцам. Они реализуются в крупнейших городах мира – Барселоне, Амстердаме, Лондоне и других. На сегодняшний день уже есть рабочая документация, были согласованы вопросы обустройства первого километра набережной», – отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что быстрый запуск проекта набережной произошел благодаря поддержке и личному вниманию Президента Татарстана Рустама Минниханова. Раньше этим проектом занимались сразу несколько подрядчиков, которые никак не могли договориться. Из-за этого были опасения, что территория на берегу не будет облагорожена еще много лет, заключил градоначальник.

«Решение по парку принято, вопрос в реализации. Его созданием займутся большие профессионалы» Фото: © «Татар-информ»

«Перед новым „Кырлаем“ никто не останется равнодушным»

Еще один вопрос о будущих проектах оказался посвящен парку аттракционов «Кырлай» и его переносу на новую площадку возле парка Победы. Это будет уникальное сооружение, которое не оставит туристов и жителей города равнодушными, заявил мэр Казани.

«Решение по парку принято, вопрос в реализации. Его созданием займутся большие профессионалы. Нет сомнений, что на наш суд будут представлены несколько вариантов уникальных парков, которые сохранят природный ландшафт. Сейчас собирают все необходимые данные, затем мы расскажем об этом всем. Думаю, никто не останется равнодушным», – заявил градоначальник.

Он также рассказал, что казанцев в будущем ждет еще одна интересная площадка для отдыха – обсуждается проект пляжа рядом с поселком Щурячье. Сейчас решаются вопросы, связанные с экологией. Работы над инфраструктурой планируют начать в 2023 году.

«Мы с нашими коллегами из Зеленого Дола сейчас проектируем пляж в районе поселка Щурячье. Это ближе, чем Лаишево, и еще наша территория. Хотим приступить к реализации в следующем году», – заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что на территории города невозможно организовать купальный пляж из-за плохой экологической ситуации, поскольку состояние Казанки не соответствует нормам. Но есть поручение от Президента Татарстана о возведении нескольких больших бассейнов.

Метрополитен хотят расширить до станции «Компрессорный», до РКБ и микрорайона М-14 Фото: © «Татар-информ»

«Для развития общественного транспорта нужен комплексный подход, не только строительство дорог»

Не менее важным для горожан сегодня является и вопрос транспортной инфраструктуры, отметил казанский градоначальник. Говоря о планах развития метрополитена, Ильсур Метшин сообщил, что его хотят расширить до станции «Компрессорный», до РКБ и микрорайона М-14.

«Наше желание — это довести ветку метро от Фучика до агропарка, но в идеале — до станции „Компрессорный“. А новую часть разработать от Дубравной до РКБ и микрорайона М-14. Уже сейчас мы начали проектирование», — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что направление метро до РКБ и М-14 очень важно, потому что там высокий пассажиропоток. Также мэр Казани сказал, что для решения проблем на дорогах и успешного развития общественного транспорта нужна республиканская программа. Накопившиеся вопросы не удастся решить «точечно», нужно принимать более объемные решения, которые потребуют вложения немалых средств.

Министерство транспорта РТ наряду со строительством дорог должно иметь в приоритете вопрос транспортного обеспечения населения, подчеркнул Метшин. Он напомнил о масштабной транспортной реформе, когда Казань отказалась от маршруток и пазиков в пользу комфортных автобусов.

«Вы помните, как тогда, 15 лет назад все трещало у нас. И только благодаря реформе не случилось катаклизма с транспортом. У нас на сегодня самый молодой подвижной состав: трамваи, троллейбусы, автобусы до пяти лет», – сказал мэр. В других городах, по его словам, с транспортом все обстоит куда хуже – массовые проблемы фиксируются в Нижнекамске, Альметьевске, Лениногорске.

«А у нас все великолепно по дорогам, – заявил градоначальник. – Но надо, чтобы проблемы с общественным транспортом мы вместе с коллегами из Минтранса РТ, главами районных администраций донесли до Правительства РТ и вместе доложили о них Президенту республики. Нужно не точечно решать – здесь дали немножко на что-то, там выделили на что-то еще. Нет, нам нужен именно комплексный подход».

Проблемы с заторами на дорогах не решаются только строительством дорог и дорожных развязок, нужно уделять внимание развитию транспорта и такси, еще раз подчеркнул Метшин.

В Казани сегодня чуть менее 20% домов – это старые двухэтажки, которые остаются без ремонта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Достучаться до федералов пока не можем, а жителям нужен ремонт»

Не обошел вниманием мэр Казани и проблемы с жилым фондом города. По его словам, муниципалитетам нужно вернуть право на управление жилфондом – только так можно решить массу проблем с капитальным ремонтом домов, которые давно его требуют.

«Пока достучаться до федералов мы не можем. А жителям-то все равно, кто рулит, – им нужен ремонт», – сказал он.

В Казани сегодня чуть менее 20% домов – это старые двухэтажки, которые остаются без ремонта. Жителей в них мало, поэтому самостоятельно собрать средства на ремонт они не могут, посетовал мэр.

«В них никогда УК не придут, а там живут люди, которые не имеют возможности платить средства за содержание. И что нам говорит федеральный законодатель? Нет, вы нарушаете принцип частной инициативы, должна быть УК. Мы говорим – дайте нам право, мы создадим УК, Гордума будет принимать решение – помочь этим жителям капитальным, текущим ремонтом, починить крышу, двор. А сейчас нам отвечают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть жильцы сами должны котловым методом собирать и ремонтировать», – пояснил Метшин.

Передача муниципалитетам права на управление жилфондам позволит привести в порядок дома, которые не признаются аварийными, но жители которых давно ждут ремонта, добавил он.

Ильсур Метшин считает, что Слуцкий очень подходил казанскому духу и стилю Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Считаю, что Слуцкий — выдающийся тренер, ему в „Рубине“ немного не повезло»

В заключительной части общения с прессой Ильсур Метшин затронул тему спорта. По его словам, экс-главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок отнесся неуважительно к традициям спортивного противостояния в «зеленом дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Был такой неуважающий традиции тренер, не хочу называть, который сказал: „Что такое дерби? Это обыкновенная игра“. Как ты можешь так говорить, когда история дружественного спортивного противостояния [длится] почти 50 лет. Мне ветераны хоккея рассказывали, что их перед матчем звал к себе обком партии, чтобы сказать, как важно выиграть нашу братскую команду „Салават Юлаев“. Уважай эти традиции», — заявил градоначальник.

Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» в начале декабря этого года. Ранее он заявил, что матч со СКА ему гораздо принципиальнее, чем «зеленое дерби» против «Салавата Юлаева».

Положительную личную оценку Метшин озвучил в адрес Леонида Слуцкого. Он отметил, что Слуцкий – выдающийся тренер, которому в «Рубине» немного не повезло и не хватило времени. Однако этот специалист очень подходил казанскому духу и стилю.

«Я считаю, что Леонид Слуцкий — выдающийся тренер, у него были невероятные успехи с ЦСКА. Он по духу очень подходил Казани, был в тренде. Ему в „Рубине“ немного не повезло и не хватило времени. Я думаю, что он мог достигнуть поставленных задач», — подчеркнул Метшин.

«Я мечтаю о том, чтобы наступил мир и наши мобилизованные вернулись с победой. О чем еще мечтать?» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все отходит на второй план. Главное, чтобы мы вернулись к мирной жизни»

Напоследок мэр Казани поделился с журналистами своей главной мечтой на 2023 год. Речь зашла о мире и создании, без которых невозможно реализовать новые масштабные проекты развития. Другие вещи отходят на второй план, пояснил Метшин.

«Я мечтаю о том, чтобы наступил мир и наши мобилизованные вернулись с победой. О чем еще мечтать? Парки, скверы, речной порт — все это отходит на второй план. Главное, чтобы мы вернулись к мирной жизни», — подчеркнул градоначальник.

Он рассказал, что недавно посетил акцию «Елка желаний», для которой писали письма дети мобилизованных. Ему досталась открытка от мальчика, который написал, что папа обещал его научить кататься на коньках, и попросил в подарок именно их, резюмировал мэр Казани.