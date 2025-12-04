Ильсур Метшин: «Масло на сердце, когда предприниматели делают социальные объекты»

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил важность создания предпринимателями некоммерческих объектов. Об этом он рассказал на открытии арт-кластера на месте бывшей фабрики «Адонис».

«Видим в центре второе рождение объекта, которому больше 200 лет... Раньше мы ходили здесь с Раисом (РТ Рустамом Миннихановым – прим. Т-и) и думали, что здесь могло бы быть. Для меня масло на сердце, когда предприниматели начинают делать не коммерческие объекты, а социальные. Не яхту где-то в Монако, а когда создают то, что останется на века. Не само здание, а идея. Такие креативные кластеры – то, чего нам не хватало, и то, в чем созрела необходимость…

Мы будем поддерживать, пусть таких кластеров будет больше – не один и не два. Пусть Казань будет магнитом, где собрано все самое передовое», – сказал Метшин.