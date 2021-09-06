Ильсур Метшин: Летом мы не допустили появления очагов инфекции в детских лагерях

В прошедший летний сезон на площадках детских лагерей Казани жестко соблюдались все антиковидные меры. Это позволило не допустить возникновения очагов инфекции, рассказал на традиционном деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Он напомнил, что в 2020 году летний отдых детей оказался усеченным из-за пандемии коронавируса. В этом году организаторы подошли к вопросу с максимальной ответственностью, и летние смены в лагерях прошли в полном объеме.

«Мы стартовали своевременно и в полном объеме предоставили летние услуги нашим детям. Ни в одном лагере не было допущено [появления] очага инфекции», — подчеркнул глава города.

Мэр также отметил положительные моменты, которые проявились после реконструкции ряда лагерей. Значительно выросла их вместительность, а комфорт и безопасность стали соответствовать самым современным стандартам.

«В целом каждый лагерь нарастил вместительность на 50–75 %. Это очень важно с учетом постоянно растущей востребованности. Это настоящие отели, со всеми удобствами и инфраструктурой. Мы полностью реконструировали четыре лагеря, остальные — в процессе», — резюмировал Ильсур Метшин.