Ильсур Метшин: Леонид Слуцкий – выдающийся тренер, в «Рубине» ему не хватило времени

Леонид Слуцкий – выдающийся тренер, которому в «Рубине» немного не повезло и не хватило времени. Однако этот специалист очень подходил казанскому духу и стилю. Таким мнением на встрече с журналистами поделился мэр Казани Ильсур Метшин.

«Я считаю, что Леонид Слуцкий — выдающийся тренер, у него были невероятные успехи с ЦСКА. Он по духу очень подходил Казани, был в тренде. Ему в „Рубине“ немного не повезло и не хватило времени. Я думаю, что он мог достигнуть поставленных задач», — подчеркнул Метшин.

Напомним, что при Слуцком «Рубин» вылетел в ФНЛ перед началом этого сезона. Тренер покинул клуб 15 ноября, исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев. Сейчас казанская команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.