news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
27 декабря 2022  13:32
Арсений Каримов

Ильсур Метшин: Леонид Слуцкий – выдающийся тренер, в «Рубине» ему не хватило времени

news_top_970_100

Леонид Слуцкий – выдающийся тренер, которому в «Рубине» немного не повезло и не хватило времени. Однако этот специалист очень подходил казанскому духу и стилю. Таким мнением на встрече с журналистами поделился мэр Казани Ильсур Метшин.

«Я считаю, что Леонид Слуцкий — выдающийся тренер, у него были невероятные успехи с ЦСКА. Он по духу очень подходил Казани, был в тренде. Ему в „Рубине“ немного не повезло и не хватило времени. Я думаю, что он мог достигнуть поставленных задач», — подчеркнул Метшин.

Напомним, что при Слуцком «Рубин» вылетел в ФНЛ перед началом этого сезона. Тренер покинул клуб 15 ноября, исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев. Сейчас казанская команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.

#Ильсур Метшин #слуцкий леонид #фк рубин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное