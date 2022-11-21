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Ру Тат
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Казань
21 ноября 2022  12:03

Ильсур Метшин: «Казань готова к зиме не только по документам»

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В столице республики была проведена масштабная работа по подготовке к предстоящему зимнему периоду. Дорожники и управляющие организации активно переходят от ручного труда к механизации процессов. В то же время по отдельным позициям сохраняется дефицит кадров. Такое мнение на деловом понедельнике высказал мэр Казани Ильсур Метшин. 

«Это большая, кропотливая подготовительная работа муниципальных и теплоснабжающих организаций, огромного количества людей по подготовке к зиме. Мы своевременно подписали акты готовности наших теплосетевых компаний и города в целом. Но Казань готова к зиме не только по документам», – подчеркнул Метшин.

Он добавил, что растет парк спецтехники, применяемой для борьбы с зимними погодными явлениями: снегом, гололедицей и другими. Благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и руководства республики город ежегодно поддерживают при закупке новой техники. 

«Парк спецтехники растет не только у наших дорожников, но и в управляющих компаниях, у наших жилищников. Они переходят от ручного труда к механизации рабочих процессов», – отметил казанский градоначальник.

По его словам, автоматизация и механизация процессов призваны не только повышать эффективность работы, но и выступают как ответ на непростую кадровую ситуацию в этой сфере.  

«К сожалению, людей, как всегда, не хватает. Полтысячи недостающих дворников – это тот дефицит, который на сегодняшний день невозможно обеспечить рабочими руками. Поэтому и создана механизация», – пояснил Метшин.

В заключение он отметил, что на постоянном контроле глав городских районных администраций находятся вопросы уборки улиц. Руководители отвечают за контакты с подрядчиками и собственниками, в целом за подведомственные территории.
 

#Деловой понедельник #Казань #Ильсур Метшин #подготовка к зиме
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