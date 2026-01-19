Ильсур Метшин: Кадровый голод испытывают практически все отрасли

Мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уровень безработицы в столице Татарстана сохраняется на исторически низком уровне – 0,19%, который остается неизменным уже на протяжении многих месяцев. Об этом сообщил директор Центра занятости населения РТ Тимур Муллин на деловом понедельнике в мэрии города.

«Численность официально зарегистрированных безработных на январь составила 1289 человек», – заявил Муллин.

«Ситуация на рынке труда нелегкая. Это обусловлено и демографической ямой 90-х годов, сегодняшней нехваткой молодых специалистов, сложностями санкционной экономики. Кадровый голод испытывают практически все отрасли», – констатировал в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что городские учреждения и предприятия не являются исключением, особенно когда речь касается молодых, начинающих специалистов. При этом Метшин подчеркнул, что в бюджетных учреждениях есть возможность набраться опыта.

«Нужно иметь терпение, желание служить людям, быть внутри команды. Очень важно работать с кадровым резервом», – добавил мэр города.